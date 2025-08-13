Anh Bùi Quang Huy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt gồm 25 đồng chí. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể.

Tại phiên trọng thể, đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng chỉ định 2 Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 -2030, trong đó, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy xin hứa sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận tâm, tận lực, cùng với cán bộ, đảng viên phấn đấu triển khai và thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng đã ra mắt Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 205 - 2030; đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

﻿ ﻿ Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao quyết định, tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ba nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ T.Ư Đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội xác định nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, Đảng bộ T.Ư Đoàn phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết quan trọng; tổ chức Đoàn các cấp triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031; cán bộ, đảng viên đăng ký và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, hằng năm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

100% bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng ít nhất 2 lần trong nhiệm kỳ. 100% cấp ủy trực thuộc được kiểm tra, giám sát ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ.

Hàng năm, Đảng bộ T.Ư Đoàn được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội xác định rõ 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể là đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên T.Ư Đoàn, cán bộ đoàn các cấp có bản lĩnh, năng lực và phẩm chất đạo đức, nhất là người đứng đầu cấp ủy và đơn vị. Chú trọng đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn, gắn lý luận với hành động, nói đi đôi với làm, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện.

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn; triển khai các hoạt động phát huy vai trò tiên phong của thanh niên; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số, làm chủ khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế.