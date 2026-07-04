ABBank tăng 105 bậc trên bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa được Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) xếp hạng thứ 376 trong Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, tăng 105 bậc so với năm trước. Kết quả này phản ánh những bước tiến tích cực của ABBank trong năm tài chính 2025, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của ngân hàng trong khu vực Đông Nam Á.

Theo bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 vừa được công bố, ABBank đứng ở vị trí 376/500, tăng mạnh so với vị trí 481/500 của năm 2025. Đáng chú ý, năm 2024 ABBank chưa có tên trong bảng xếp hạng, cho thấy sự cải thiện rõ nét về quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh chỉ sau hai năm.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune xây dựng từ năm 2024, nhằm tôn vinh 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á dựa trên tiêu chí doanh thu hợp nhất của năm tài chính liền trước. Bảng xếp hạng được đánh giá là một trong những thước đo uy tín về quy mô và năng lực phát triển của các doanh nghiệp trong khu vực.

Năm 2026, Việt Nam có 72 doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng, trong đó có 21 ngân hàng là hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA). ABBank là một trong những đại diện của ngành ngân hàng Việt Nam có tên trong danh sách, tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tài chính khu vực ngày càng sôi động.

Đại diện ABBank cho biết: “Việc tiếp tục được ghi danh và tăng mạnh thứ hạng trên Fortune Southeast Asia 500 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của ABBank trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây cũng là động lực để ngân hàng tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng, cổ đông và các đối tác.”

Trong những năm gần đây, ABBank kiên định theo đuổi chiến lược phát triển gắn với chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng hoạt động bán lẻ. Những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh cùng việc liên tục được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận đã góp phần khẳng định hướng đi của ABBank trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập khu vực.