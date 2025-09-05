Á hậu Vân Nhi mặc áo dài về trường cấp 3 dự lễ khai giảng

TPO - Á hậu Vân Nhi mặc áo dài hồng nền nã khi tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Đồ Sơn sáng 5/9. Đây cũng là lần đầu cô trở về quê hương Hải Phòng sau hơn hai tháng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024.
Vân Nhi cho biết cô xúc động khi trở về mái trường xưa trong một ngày rất đặc biệt. Người đẹp cùng các thầy cô, học sinh thực hiện lễ chào cờ trước khi bước vào buổi lễ khai giảng.
Vân Nhi trong vòng tay của các thầy cô giáo. Người đẹp chia sẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô là cô gái hướng nội, nhút nhát nhưng đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô.
"Trở về trường xưa, ký ức trong tôi vẫn còn mới mẻ. Cảm giác như mới ngày hôm qua mình vẫn còn đang ngồi trên giảng đường cùng bạn bè. Giờ đây, tôi về trường với cương vị mới, mang trên mình danh hiệu và trách nhiệm. Tôi tự hứa cố gắng hoàn thiện bản thân để các thầy cô tự hào về mình", Vân Nhi chia sẻ.
Vân Nhi chụp ảnh cùng các bạn học sinh của trường THPT Đồ Sơn.
Người đẹp nhận được sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo phường Đồ Sơn. Cô cũng được tặng bằng khen vì đạt thành tích tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.
Trước đó, Vân Nhi cho biết cô dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp vào sự phát triển của du lịch Đồ Sơn, đặc biệt thông qua việc quảng bá hình ảnh và những giá trị của quê hương.