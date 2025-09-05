Á hậu Vân Nhi mặc áo dài về trường cấp 3 dự lễ khai giảng

TPO - Á hậu Vân Nhi mặc áo dài hồng nền nã khi tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Đồ Sơn sáng 5/9. Đây cũng là lần đầu cô trở về quê hương Hải Phòng sau hơn hai tháng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024.