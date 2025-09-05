Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Á hậu Vân Nhi mặc áo dài về trường cấp 3 dự lễ khai giảng

Duy Nam

TPO - Á hậu Vân Nhi mặc áo dài hồng nền nã khi tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Đồ Sơn sáng 5/9. Đây cũng là lần đầu cô trở về quê hương Hải Phòng sau hơn hai tháng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024.

nmhu6113.jpg
Sáng 5/9, Á hậu Vân Nhi﻿ có mặt tại trường THPT Đồ Sơn, Hải Phòng để dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Người đẹp chọn áo dài thanh lịch trong chuyến trở về trường cũ.
nmhu6105.jpg
nmhu6141.jpg
Vân Nhi cho biết cô xúc động khi trở về mái trường xưa trong một ngày rất đặc biệt. Người đẹp cùng các thầy cô, học sinh thực hiện lễ chào cờ trước khi bước vào buổi lễ khai giảng.
nmhu6098.jpg
Đây cũng là lần đầu Vân Nhi﻿ về quê sau hơn 2 tháng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024. "Suốt hai tháng qua, tôi luôn mong mỏi được trở về quê hương để thăm lại gia đình, thầy cô, bạn bè. Ngày hôm nay về đây, tôi cảm thấy xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người", cô nói.
nmhu6204.jpg
nmhu6170.jpg
Vân Nhi trong vòng tay của các thầy cô giáo. Người đẹp chia sẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô là cô gái hướng nội, nhút nhát nhưng đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô.
nmhu6187.jpg
nmhu6190.jpg
nmhu6192.jpg
nmhu6222.jpg
"Trở về trường xưa, ký ức trong tôi vẫn còn mới mẻ. Cảm giác như mới ngày hôm qua mình vẫn còn đang ngồi trên giảng đường cùng bạn bè. Giờ đây, tôi về trường với cương vị mới, mang trên mình danh hiệu và trách nhiệm. Tôi tự hứa cố gắng hoàn thiện bản thân để các thầy cô tự hào về mình", Vân Nhi chia sẻ.
nmhu6207.jpg
nmhu6211.jpg
Vân Nhi chụp ảnh cùng các bạn học sinh của trường THPT Đồ Sơn.
nmhu6180.jpg
Các thầy cô giáo của trường THPT Đồ Sơn thể hiện niềm vui khi học trò cũ giành danh hiệu Á hậu Việt Nam. Các thầy cô gửi gắm lời chúc sức khỏe tới Vân Nhi, mong cô nỗ lực cống hiến cho cộng đồng, xã hội bằng danh hiệu và sức ảnh hưởng của mình.
nmhu6330.jpg
Sau chuyến về thăm trường, Á hậu Vân Nhi tới thăm trụ sở Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân phường Đồ Sơn, Hải Phòng.
nmhu6437.jpg
nmhu6477.jpg
Người đẹp nhận được sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo phường Đồ Sơn. Cô cũng được tặng bằng khen vì đạt thành tích tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.
nmhu6502.jpg
nmhu6287.jpg
Trước đó, Vân Nhi cho biết cô dùng sức ảnh hưởng của mình để đóng góp vào sự phát triển của du lịch Đồ Sơn, đặc biệt thông qua việc quảng bá hình ảnh và những giá trị của quê hương.
nmhu6399.jpg
Vân Nhi cho biết cô quan tâm đến việc phát triển du lịch bền vững, văn hóa và cộng đồng tại Đồ Sơn, hướng tới hình ảnh một điểm đến hấp dẫn và thân thiện với du khách. Người đẹp muốn xây dựng các hoạt động kết nối với cộng đồng và lan tỏa thông điệp về một Đồ Sơn phát triển hài hòa với thiên nhiên.
Duy Nam
#Á hậu Vân Nhi #Hoa hậu Việt Nam 2024 #lễ khai giảng

