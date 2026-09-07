Xe Tải Thành Hưng: năm dấu hiệu nhận đúng dịch vụ chuyển nhà trọn gói chính hãng tại TP.HCM

Thành Hưng chạy xe tải chuyển nhà tại TP.HCM từ năm 1996 và là một trong những tên gọi bị dùng lại nhiều nhất trong nghề này. Theo đại diện Thành Hưng, tổng đài mỗi tháng nhận nhiều cuộc gọi khiếu nại từ khách hàng đã thuê một xe dán chữ Thành Hưng, bị đòi thêm tiền lúc dỡ đồ hoặc làm vỡ đồ mà không đền, sau đó mới biết xe đó không thuộc công ty. Vì không có hợp đồng, công ty không có cơ sở giải quyết cho những ca này.

Đội bốc xếp Thành Hưng mặc áo đỏ in logo tại một ca chuyển nhà. Ảnh: Thành Hưng

Năm dấu hiệu để nhận đúng Thành Hưng

Thứ nhất, tổng đài duy nhất là 1800.0077, miễn cước cho người gọi; số Zalo là 0901 334 979. Số nào khác in trên xe hoặc tờ rơi đều không phải của công ty. Thứ hai, hợp đồng đóng dấu Công ty Vận Tải Thành Hưng, mã số thuế 0317156768; khách hàng tra mã số thuế này trên cổng thông tin của cơ quan thuế trước khi ký. Thứ ba, nhân viên khảo sát mang giấy uỷ quyền của công ty, đội bốc xếp mặc áo đỏ in logo Taxi Tải Thành Hưng, có ghi dòng chữ nhỏ dưới logo. Thứ tư, thùng carton và xe tải in logo cùng số tổng đài, xe van có decal ghi rõ "tổng đài duy nhất". Thứ năm, mọi ca chuyển nhà đều qua bước khảo sát và báo giá bằng văn bản; xe tới thẳng nhà báo giá miệng rồi làm ngay không phải cách công ty vận hành. Thiếu một trong năm dấu hiệu này, khách hàng gọi lại tổng đài kiểm tra trước khi giao chìa khoá nhà.

Đồ đạc xếp theo nhóm trước khi lên xe. Ảnh: Thành Hưng

Quy trình chính hãng: khảo sát rồi mới báo giá, ký rồi mới làm

Khách hàng gọi tổng đài, nêu địa chỉ đi, địa chỉ đến, ngày muốn chuyển và lượng đồ ước chừng. Nhà ít đồ được báo giá ngay qua điện thoại theo bảng giá công khai: xe 500 kg giá mở cửa 250.000 đồng cho 10 km đầu, xe 750 kg 300.000 đồng, xe 1,5 tấn 400.000 đồng, xe 1,9 tấn 500.000 đồng, xe 2 tấn 700.000 đồng; từ km thứ 11 tính thêm 13.000 đến 30.000 đồng mỗi km tuỳ cỡ xe. Nhà nhiều nội thất thì nhân viên đến tận nơi đếm đồ, đo cầu thang, xem đường vào và hỏi giờ chở đồ tại toà nhà, rồi gửi báo giá bằng văn bản trong ngày. Hai bên ký hợp đồng. Đúng giờ hẹn, đội bốc xếp đến tháo đồ, bọc từng món, xếp lên xe theo nhóm và lắp lại tại nhà mới theo chỉ dẫn của khách hàng. Trước khi bốc, nhân viên lập biên bản đếm số thùng và món lẻ; tới nhà mới, khách hàng đếm lại theo biên bản rồi mới thanh toán. Bốc xếp hai đầu tính riêng theo xe, 200.000 đồng với xe 500 kg và 750 kg, 800.000 đồng với xe 2 tấn. Phí chờ tính theo giờ nếu khách hàng chưa sẵn sàng lúc xe tới, xe nhỏ 70.000 đồng, xe 2 tấn 200.000 đồng. Vật tư đóng gói gồm ba thứ không tính tiền: thùng carton, màng PE, băng keo. Tháo lắp máy lạnh từ 100.000 đồng một máy. Xe mạo danh thường không có bảng giá tách khoản như vậy, chỉ nói một con số rồi cộng thêm lúc dỡ. Bảng giá đầy đủ đăng trên trang chuyển nhà trọn gói của Thành Hưng.

Nhân viên Thành Hưng đưa món nặng lên xe. Ảnh: Thành Hưng

Điều kiện đền bù và những gì công ty không nhận

Đồ vỡ hoặc mất do nhân viên Thành Hưng đóng gói và chở được đền 100% giá trị theo giá thị trường lúc bàn giao, điều kiện ghi trong hợp đồng. Đồ khách hàng tự đóng thùng mà hỏng bên trong không thuộc diện đền. Két sắt, tủ thờ, đàn piano và bể cá còn nước phải báo lúc khảo sát để công ty bố trí thêm người và xe đẩy; không báo trước, nhân viên có quyền để lại món đó trong ca làm. Thành Hưng không nhận chở xe máy chung chuyến với đồ nhà. Hẻm dưới 2 m xe tải không vào được, công ty dùng xe 500 kg trung chuyển ra đầu hẻm và ghi phần này trong báo giá chứ không cộng lúc dỡ đồ.

Khách hàng đã thuê nhầm xe mạo danh cần làm gì

Khách hàng gặp xe mạo danh đòi thêm tiền lúc dỡ đồ nên chụp biển số xe, số điện thoại in trên xe và tờ báo giá nếu có, rồi gọi tổng đài 1800.0077 để công ty đối chiếu. Thành Hưng không giải quyết được phần tiền đã trả cho xe ngoài, nhưng ghi nhận biển số và số điện thoại đó để đối chiếu với các khiếu nại sau. Khách hàng đặt lịch trước 3 ngày qua tổng đài được giảm 10% tiền xe; tổng đài nhận đặt lịch 24 giờ mỗi ngày, kể cả lễ Tết. Ngoài TP.HCM, công ty có chi nhánh tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Vũng Tàu, Nha Trang và Cà Mau.

Thông tin liên hệ

Công ty Vận Tải Thành Hưng

Địa chỉ: 373/68 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, TP.HCM

Tổng đài miễn cước: 1800.0077

Zalo: 0901 334 979

Email: chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com

Website: xetaithanhhung.vn