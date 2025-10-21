Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Vừa giành giải thưởng lớn 'anan AWARD 2025', timelesz lại gây chú ý với thử thách 'Glory Bridge' kinh điển của Yuzu

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Anan AWARD' là sự kiện vinh danh những ngôi sao biểu tượng của thời đại, do tạp chí phong cách sống dành cho phụ nữ 'anan' bình chọn. Tiếp nối thành công từ giải thưởng này, timelesz đã chứng minh được tài năng của mình trong thử thách mới nhất của 'Timeless Man'.

Nhóm nhạc thần tượng Sexy Zone được thành lập vào tháng 9/2011, bởi năm thành viên: Nakajima Kento, Kikuchi Fuma, Sato Shori, Matsushima So và Marius Yo. Vào tháng 12/2022, họ đã tổ chức chuyến lưu diễn dome đầu tiên, Sexy Zone Dome Tour 2022 The Highlight", tại Tokyo và Osaka. Ngày 31/3/2024, nhóm chỉ còn lại Kikuchi, Sato và Matsushima. Tháng 4/2025, tên của nhóm được đổi thành "timelesz", với 5 thành viên mới đã được chọn thông qua buổi thử giọng "timelesz project -AUDITION-": Teranishi Takuto, Hara Yoshitaka, Hashimoto Masaki, Inomata Shudo và Shinozuka Daiki. Nhóm nhạc tám thành viên mới đã phát hành đĩa đơn đầu tiên của họ, Rock this Party dưới dạng kỹ thuật số.

Sau khi tham dự lễ trao giải anan AWARD 2025, được tổ chức tại Tokyo, vào ngày 15/10, timelesz đang gây chú với màn xuất hiện trong Timeless Man, phát sóng trên Fuji TV vào hôm nay (21/10).

time.jpg

Timeless Man là một chương trình tạp kỹ, trong đó timelesz thực hiện nhiều dự án tại nhiều địa điểm khác nhau, với phương châm "Cứ làm hết sức mình và đổ mồ hôi!". Tập này sẽ giới thiệu phần thứ ba của Music Share, một dự án âm nhạc mà tám thành viên chia sẻ một bài hát và cùng nhau hát. Music Share yêu cầu mỗi thành viên hát từng nốt của gam Đô Rê Mi Fa Sol La Si, tạo nên một bài hát, và mỗi thành viên sẽ hát phần của mình. Bài hát được coi là hoàn chỉnh khi tất cả mọi người đều hát đúng nốt từ đầu đến cuối.

time-1.jpg

Đối mặt với một nhóm gồm tám giám khảo chuyên nghiệp, từ nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, biên soạn, thành viên ban nhạc và ca sĩ, sự phấn khích của các thành viên timelesz tăng vọt. Tinh thần chiến đấu của họ bắt đầu bùng cháy cho thử thách mới. Lần này, bài hát thử thách là Glory Bridge kinh điển của Yuzu. Bài hát gồm 152 nốt nhạc, âm vực rộng và những nốt dài thường xuyên đòi hỏi kỹ năng điêu luyện hơn bao giờ hết.

Linh Vân
#Giải thưởng Anan AWARD 2025 #Thử thách Glory Bridge #Chương trình Timeless Man #Nhóm nhạc timelesz #Chuyển đổi nhóm Sexy Zone #Dự án âm nhạc Music Share #Thử thách hát hợp tác #Sự kiện âm nhạc Nhật Bản #Phát triển nhóm nhạc mới #Tham vọng biểu diễn kỹ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục