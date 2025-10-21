Vừa giành giải thưởng lớn 'anan AWARD 2025', timelesz lại gây chú ý với thử thách 'Glory Bridge' kinh điển của Yuzu

SVO - 'Anan AWARD' là sự kiện vinh danh những ngôi sao biểu tượng của thời đại, do tạp chí phong cách sống dành cho phụ nữ 'anan' bình chọn. Tiếp nối thành công từ giải thưởng này, timelesz đã chứng minh được tài năng của mình trong thử thách mới nhất của 'Timeless Man'.

Nhóm nhạc thần tượng Sexy Zone được thành lập vào tháng 9/2011, bởi năm thành viên: Nakajima Kento, Kikuchi Fuma, Sato Shori, Matsushima So và Marius Yo. Vào tháng 12/2022, họ đã tổ chức chuyến lưu diễn dome đầu tiên, Sexy Zone Dome Tour 2022 The Highlight", tại Tokyo và Osaka. Ngày 31/3/2024, nhóm chỉ còn lại Kikuchi, Sato và Matsushima. Tháng 4/2025, tên của nhóm được đổi thành "timelesz", với 5 thành viên mới đã được chọn thông qua buổi thử giọng "timelesz project -AUDITION-": Teranishi Takuto, Hara Yoshitaka, Hashimoto Masaki, Inomata Shudo và Shinozuka Daiki. Nhóm nhạc tám thành viên mới đã phát hành đĩa đơn đầu tiên của họ, Rock this Party dưới dạng kỹ thuật số.

Sau khi tham dự lễ trao giải anan AWARD 2025, được tổ chức tại Tokyo, vào ngày 15/10, timelesz đang gây chú với màn xuất hiện trong Timeless Man, phát sóng trên Fuji TV vào hôm nay (21/10).

Timeless Man là một chương trình tạp kỹ, trong đó timelesz thực hiện nhiều dự án tại nhiều địa điểm khác nhau, với phương châm "Cứ làm hết sức mình và đổ mồ hôi!". Tập này sẽ giới thiệu phần thứ ba của Music Share, một dự án âm nhạc mà tám thành viên chia sẻ một bài hát và cùng nhau hát. Music Share yêu cầu mỗi thành viên hát từng nốt của gam Đô Rê Mi Fa Sol La Si, tạo nên một bài hát, và mỗi thành viên sẽ hát phần của mình. Bài hát được coi là hoàn chỉnh khi tất cả mọi người đều hát đúng nốt từ đầu đến cuối.

Đối mặt với một nhóm gồm tám giám khảo chuyên nghiệp, từ nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, biên soạn, thành viên ban nhạc và ca sĩ, sự phấn khích của các thành viên timelesz tăng vọt. Tinh thần chiến đấu của họ bắt đầu bùng cháy cho thử thách mới. Lần này, bài hát thử thách là Glory Bridge kinh điển của Yuzu. Bài hát gồm 152 nốt nhạc, âm vực rộng và những nốt dài thường xuyên đòi hỏi kỹ năng điêu luyện hơn bao giờ hết.