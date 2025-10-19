Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vĩnh Thích Ăn Ngon thắng lớn, được vinh danh tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Lan Anh

HHTO - Vĩnh Thích Ăn Ngon thắng giải Nhà sáng tạo ảnh hưởng tích cực tại TikTok Awards 2025, lan tỏa nội dung tích cực và truyền cảm hứng cộng đồng.

Tối 18/10 tại TP.HCM, TikTok Awards Việt Nam 2025 chính thức diễn ra, quy tụ hàng trăm nhà sáng tạo và nghệ sĩ tham gia. Sự kiện đánh dấu 5 năm hành trình đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo nội dung Việt, mang chủ đề “Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo” nhằm tôn vinh 18 cá nhân và tổ chức xuất sắc trong 16 hạng mục - những người đã góp phần định hình xu hướng và lan tỏa giá trị tích cực trên nền tảng số.

hinh-anh-su-kien-1.jpg
Năm 2025 ghi nhận hành trình kết nối và đóng góp những giá trị tích cực của cộng đồng sáng tạo nội dung ở mọi lĩnh vực.

Trong đêm vinh danh, Vĩnh Thích Ăn Ngon được gọi tên ở hạng mục “Changemaker of the Year - Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm”, trở thành creator duy nhất hai năm liên tiếp chiến thắng giải lớn tại TikTok Awards, sau danh hiệu “Lifestyle Creator of the Year 2024”.

4d19cd23dae757b90ef6.jpg
34e369e67e22f37caa33.jpg
Thành tích này khẳng định dấu ấn riêng của Vĩnh trong việc truyền cảm hứng sống tích cực thông qua những nội dung giản dị, gần gũi nhưng mang sức lan tỏa.

Khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận giải, Vĩnh “đơ người” khi bất ngờ được Nguyễn Hùng - một người anh thân thiết trong giới, tặng hoa chúc mừng. Sau khi nhận giải, Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng có những chia sẻ về hành trình vừa qua. Nam TikToker cho biết thời gian đầu khi mới tạo kênh TikTok, bản thân đã bị hoài nghi nhưng chính nhờ sự ủng hộ của những người thương yêu đã tạo nên sự thay đổi lớn trong anh.

0e2c03a51561983fc170.jpg

Vĩnh chia sẻ, anh vừa vui vừa xúc động khi nhận được những tin nhắn từ các hàng quán mà mình từng ghé thăm, kể rằng sau khi được review, quán đông khách hơn, bán được nhiều hơn và thậm chí có người trả được nợ.

561234883-879053441312962-180398864146344379-n.jpg
Nam TikToker﻿ hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực qua những nội dung ẩm thực gần gũi, Vĩnh còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, tiêu biểu như tình nguyện làm “shipper 0 đồng” vận chuyển hàng cứu trợ từ miền Nam ra tận tay bà con vùng lũ miền Bắc. Những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã giúp hình ảnh của Vĩnh Thích Ăn Ngon trở nên gần gũi và đáng trân trọng hơn trong mắt khán giả.

image-11.jpg
Vĩnh Thích Ăn Ngon và đồng nghiệp tham gia thiện nguyện “Thắp sáng vùng cao”.
510e8e6299a614f84db7.jpg
Kết thúc phần phát biểu, Vĩnh gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, gia đình, công ty và ekip, cùng chính bản thân mình “vì đã dám nghĩ, dám làm và không ngừng thay đổi”.
Anh bày tỏ hy vọng rằng, không chỉ riêng mình mà cả cộng đồng nhà sáng tạo Việt Nam sẽ tiếp tục mang đến những nội dung “đẹp và tử tế”.

TikTok Awards Việt Nam 2025 là sự kiện thường niên thuộc hệ sinh thái TikTok, được tổ chức nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất trong năm. Giữa hàng loạt hạng mục danh giá, giải thưởng “Changemaker of the Year” được xem là minh chứng rõ nét cho cam kết của TikTok trong việc xây dựng một môi trường sáng tạo có trách nhiệm - nơi mỗi cá nhân và tổ chức có thể dùng tiếng nói của mình để lan tỏa điều tốt đẹp, tạo ra tác động tích cực và truyền cảm hứng thay đổi cho cộng đồng.

34e369e67e22f37caa33.jpg
Bên cạnh Vĩnh Thích Ăn Ngon, còn có Quỹ Hỗ Trợ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam và Schannel góp mặt trong hạng mục này.

Vĩnh Thích Ăn Ngon là tên kênh của Hồ Khắc Vĩnh, một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh được biết đến với các video review ẩm thực, giới thiệu các quán ăn ngon từ bình dân đến sang trọng và các dự án cộng đồng ý nghĩa.

image-9.jpg
Lan Anh
#Vĩnh Thích Ăn Ngon #TikTok Awards 2025 #Nhà sáng tạo nội dung #Sáng tạo tích cực #Influencer Việt Nam #Sự kiện TikTok Việt Nam #Chia sẻ cảm hứng

