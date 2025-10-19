Fan meeting Day 2 của Lâm Thanh Nhã (Mưa Đỏ) gây xôn xao vì giá vé và quyền lợi

HHTO - Sau thành công tại TP.HCM, fan meeting của Lâm Thanh Nhã (Bình trong "Mưa Đỏ") tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội. Tuy nhiên, giá vé cao cùng quyền lợi chưa tương xứng khiến sự kiện trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả.

Trong thời gian công chiếu, Mưa Đỏ đã gây sốt với doanh thu kỷ lục và những cột mốc chưa từng có với điện ảnh Việt Nam. Dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn đưa tên tuổi dàn diễn viên trẻ đến gần hơn với công chúng. Trong đó, Lâm Thanh Nhã - người đảm nhận vai Bình, chàng sinh viên Mỹ thuật - trở thành một trong những gương mặt nhận được tình yêu lớn từ khán giả. Anh cũng là thành viên đầu tiên của Tiểu đội 1 tổ chức fan meeting tri ân khán giả sau thành công của phim.

Tháng 9 vừa qua, fan meeting﻿ đầu tiên tại TP.HCM của Lâm Thanh Nhã đã "cháy vé", chứng tỏ sức hút không hề nhỏ. Ảnh: FBNV.

Tiếp nối thành công đó, nam diễn viên tiếp tục mang Bees Meeting Day 2 ra Hà Nội vào ngày 2/11 tại Nhà hát Âu Cơ. Vé đã được mở bán từ ngày 16/10 với mức giá 690.000 - 2.290.000 đồng, chia thành nhiều hạng kèm quyền lợi khác nhau. Điểm nhấn của chương trình nằm ở phần nội dung mang tính tương tác cao cùng sự xuất hiện của "anh trai" Khoi Vu và dàn khách mời quen thuộc từ Mưa Đỏ: Huy Tít (đảm nhận vai trò host dẫn dắt chương trình), Phương Nam (vai Tạ), Hoàng Long (vai Sen).

Fan meeting của Lâm Thanh Nhã gây ấn tượng bởi độ chỉn chu về mặt hình ảnh. Nguồn: FBNV.

Tuy nhiên, ngay sau khi công bố, Bees Meeting Day 2 nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự chuyên nghiệp trong khâu truyền thông - tổ chức, nhưng bên cạnh đó không ít ý kiến băn khoăn về giá vé. Một bộ phận người hâm mộ so sánh và cho rằng giá vé tại Hà Nội cao gần gấp đôi TP.HCM. Đặc biệt, hạng vé Cục Nợ có giá hơn 2 triệu đồng nhưng quyền lợi chụp 1:1 được chọn ngẫu nhiên chỉ 10 người khiến nhiều fan hụt hẫng.

Tình hình bán vé ban đầu cũng chưa như kỳ vọng khi sau hơn một ngày mở bán, chỉ khoảng 1/4 số vé đã được đặt. Một bộ phận khán giả cho rằng việc lựa chọn địa điểm lớn tại Hà Nội khiến chi phí đội lên, dẫn tới giá vé cao. Theo ý kiến này, BTC nên cân nhắc địa điểm phù hợp hơn và điều chỉnh quyền lợi từng hạng vé để thu hút người hâm mộ.

Sau hơn 1 ngày mở bán, lượng vé bán ra khiến người hâm mộ của nam diễn viên không khỏi lo lắng. Nguồn: Ticketbox.

Ở fan meeting đầu tiên, Lâm Thanh Nhã ghi điểm khi chủ động lắng nghe phản hồi của khán giả. Nam diễn viên liên tục cập nhật, trao đổi với fan về các điều chỉnh hợp lý hơn cho chương trình. Chính thái độ cầu thị này khiến các khán giả hy vọng Bees Meeting Day 2 tại Hà Nội sẽ thay đổi một số hạng mục cho hợp lý hơn, mang đúng tinh thần tri ân mà anh hướng tới.