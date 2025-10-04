Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vietnam’s Next Top Model 2025: Tập cuối trước Chung kết có tới 3 thí sinh bị loại

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Sau tập 9 không có thí sinh nào trong Top 6 phải ra về, Vietnam’s Next Top Model 2025 tiếp tục “tăng nhiệt” với teaser tập 10, hé lộ chặng đua quyết định giành tấm vé bước vào Chung kết. Thử thách lần này hứa hẹn khốc liệt hơn bao giờ hết khi chắc chắn có 3 thí sinh phải dừng chân.

Ở tập 10, dàn thí sinh bước vào thử thách chuyên môn khắc nghiệt và màn loại trừ đẫm nước mắt nhất mùa giải. Đứng trước quyết định buộc phải chia tay 3 gương mặt đã gắn bó và nỗ lực suốt chặng đường, cả Ban giám khảo đều không kìm được xúc động.

vntm1.jpg

Teaser còn hé lộ không ít khoảnh khắc căng thẳng phía sau hậu trường. Một số thí sinh gặp khó khăn khi chưa bắt nhịp kịp với concept Nhật Thực, trong khi những gương mặt khác bất ngờ bứt phá, khiến giám khảo ngạc nhiên.

nang-mo.jpg﻿
vntm2.jpg

Nàng Mơ (Trà My) bị nhắc nhở gay gắt “đừng múa nữa” khi kỹ năng múa vốn là lợi thế ở các tập trước nhưng lại không phù hợp với concept high-fashion lần này. Ngược lại, Giang Phùng gây bất ngờ khi tạo nên những dáng pose phá cách, mạo hiểm nhưng đầy hứa hẹn.

vntm.jpg

Với hàng loạt chi tiết hấp dẫn được “nhá hàng”, tập 10 hứa hẹn sẽ là vòng đấu căng thẳng, chọn ra Top 3 xứng đáng nhất để bước vào đêm Chung kết. Đêm Chung kết trực tiếp Vietnam’s Next Top Model 2025 sẽ diễn ra vào ngày 12/10 tại TP.HCM.

Đặc biệt, phần thưởng danh giá của thử thách dành cho Top 3 chung cuộc chính là cơ hội đến Paris, kinh đô thời trang thế giới để trải nghiệm không khí Paris Fashion Week và thực hiện bộ ảnh cùng ê-kíp hàng đầu nước Pháp.

30fe9ff76538ef66b629.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Vietnam's Next Top Model 2025 #Chung kết #Thử thách quyết định #Thí sinh bị loại #Top 6 #Người mẫu Việt Nam

