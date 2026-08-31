Văn hóa đổi mới – động lực để EVNNPC thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ đang mở ra những phương thức vận hành, quản trị và phục vụ khách hàng ngày càng hiện đại. Với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), quá trình đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mới, mà còn là sự chuyển động trong tư duy, cách làm và tinh thần sẵn sàng thay đổi của mỗi cán bộ nhân viên (CBNV). Khi đổi mới dần trở thành một thói quen trong công việc, đó cũng là lúc một nét văn hóa mới được hình thành và lan tỏa trong toàn Tổng công ty.

Khi công nghệ thay đổi, tư duy cũng phải thay đổi

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng của phát triển, đổi mới đối với doanh nghiệp không còn đơn thuần là lựa chọn thêm một công cụ mới hay đầu tư một hệ thống hiện đại hơn. Đổi mới trước hết là sự thay đổi trong tư duy: Nhìn lại cách đang làm, đặt câu hỏi về hiệu quả và chủ động tìm kiếm những phương án tốt hơn. Với EVNNPC, tinh thần này ngày càng được thúc đẩy rõ nét trong quá trình triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Từ những định hướng lớn, khoa học công nghệ đang từng bước đi sâu vào các hoạt động của EVNNPC, từ quản trị doanh nghiệp, quản lý vận hành lưới điện đến kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Những công nghệ như hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, thiết bị bay không người lái phục vụ kiểm tra lưới điện, tự động hóa, số hóa dữ liệu hay các nền tảng số đang mở ra những cách tiếp cận mới đối với nhiều công việc vốn trước đây chủ yếu dựa trên phương thức truyền thống.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang từng bước thay đổi phương thức làm việc tại EVNNPC

Nhưng công nghệ chỉ là điểm khởi đầu!

Đằng sau mỗi ứng dụng mới là yêu cầu thay đổi đối với con người. CBNV phải học thêm kỹ năng, làm quen với công cụ mới, khai thác dữ liệu tốt hơn và sẵn sàng điều chỉnh những thói quen làm việc đã hình thành trong nhiều năm. Chính quá trình đó đang tạo nên một chuyển dịch quan trọng: từ việc “ứng dụng công nghệ” sang hình thành một tư duy đổi mới trong tổ chức.

Khi một giải pháp mới được đưa vào thực tế, câu hỏi không chỉ còn là “công nghệ này làm được gì”, mà còn là “có thể làm công việc này nhanh hơn, an toàn hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn hay không”. Cách đặt vấn đề ấy tạo ra một môi trường mà việc cải tiến không nhất thiết bắt đầu từ những ý tưởng lớn, mà có thể xuất phát từ chính những bất cập rất nhỏ trong công việc hằng ngày.

Ứng dụng UAV đang mở ra phương thức kiểm tra lưới điện trực quan, linh hoạt và hiệu quả hơn tại EVNNPC

Bên cạnh UAV, việc triển khai các hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin cũng cho thấy một bước chuyển mới trong cách EVNNPC tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Những công nghệ mới không chỉ đặt ra yêu cầu về kỹ thuật, mà còn đòi hỏi đội ngũ cán bộ, kỹ sư không ngừng cập nhật kiến thức, phối hợp giữa nhiều lĩnh vực và từng bước làm chủ thiết bị, giải pháp hiện đại.

Việc tiếp cận và ứng dụng các công nghệ mới đặt ra yêu cầu không ngừng học hỏi, thích ứng và làm chủ công nghệ đối với đội ngũ CBNV

Để đổi mới trở thành một phần trong văn hóa EVNNPC

Một doanh nghiệp có thể sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, nhưng để đổi mới thực sự tạo ra giá trị, yếu tố quyết định vẫn là con người. Bởi vậy, văn hóa đổi mới trước hết là tinh thần chủ động. Đó là khi mỗi CBNV không chỉ hoàn thành phần việc được giao mà còn chủ động quan sát, phát hiện vấn đề và tìm cách cải thiện cách làm.

Đổi mới cũng là khả năng học hỏi liên tục. Khi công nghệ thay đổi nhanh, kiến thức hôm nay có thể sớm cần được cập nhật vào ngày mai. Việc học không còn chỉ diễn ra trong những khóa đào tạo chính thức mà còn đến từ quá trình tự tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm, học từ đồng nghiệp và từ chính thực tiễn công việc.

Cùng với đó là tư duy dựa trên dữ liệu. Quá trình số hóa giúp ngày càng nhiều hoạt động được đo lường, theo dõi và phân tích rõ ràng hơn. Khi dữ liệu trở thành một phần của quá trình ra quyết định, cách làm việc cũng dần chuyển từ dựa nhiều vào cảm nhận và kinh nghiệm sang kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn với thông tin có cơ sở.

Văn hóa đổi mới còn được hình thành từ sự kết nối giữa các lĩnh vực. Một giải pháp công nghệ mới hiếm khi chỉ liên quan đến một bộ phận. Để triển khai hiệu quả thường cần sự phối hợp giữa kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh doanh, đầu tư, quản trị và các đơn vị trực tiếp sử dụng. Chính quá trình cùng giải quyết một bài toán đã tạo ra cách làm việc mở hơn, tăng chia sẻ thông tin và giảm những khoảng cách giữa các lĩnh vực chuyên môn.

Đổi mới được nuôi dưỡng từ tinh thần học hỏi, chia sẻ và cùng tìm kiếm những cách làm hiệu quả hơn

Ở góc nhìn đó, tinh thần Nghị quyết 57 không chỉ thúc đẩy EVNNPC đầu tư nhiều hơn cho khoa học công nghệ. Quan trọng hơn, đây còn là cơ hội để tạo ra một chuyển biến về văn hóa tổ chức: từ “làm đúng quy trình” đến “làm đúng và tìm cách làm tốt hơn”; từ sử dụng công nghệ đến từng bước làm chủ công nghệ; từ những sáng kiến riêng lẻ đến một môi trường mà đổi mới được khuyến khích và lan tỏa.

Văn hóa đổi mới vì thế không phải là một khái niệm xa với công việc thường ngày. Nó hiện diện trong cách mỗi người tiếp cận một nhiệm vụ, xử lý một vấn đề hay đề xuất một cải tiến. Khi tinh thần ấy được hình thành từ mỗi cá nhân và lan tỏa tới từng đơn vị, khoa học công nghệ sẽ không còn là một lĩnh vực đứng riêng, mà trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp cho mọi hoạt động của EVNNPC.

Con người là yếu tố quyết định để công nghệ thực sự tạo ra giá trị và đổi mới trở thành một phần trong văn hóa EVNNPC

Và khi đổi mới trở thành một thói quen trong tư duy, EVNNPC không chỉ có thêm những công nghệ mới, mà còn xây dựng được một tổ chức có khả năng học hỏi, thích ứng và liên tục tự làm mới mình. Đó là nền tảng để tinh thần Nghị quyết 57 được cụ thể hóa bằng những thay đổi thiết thực trong từng công việc, từng đơn vị và từng con người.

Từ đổi mới công nghệ đến đổi mới tư duy, từ những ứng dụng cụ thể đến những thay đổi trong cách làm việc, EVNNPC đang từng bước tạo dựng một môi trường mà khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa doanh nghiệp cùng song hành. Chính sự cộng hưởng đó sẽ tạo thêm động lực để Tổng công ty nâng cao hiệu quả hoạt động, thích ứng với những yêu cầu mới và hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.