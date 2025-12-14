Vận động viên thi đấu cự ly 5km xuất phát

Tiền Phong Half Marathon được thừa hưởng trọn vẹn kinh nghiệm tổ chức dày dặn, tinh thần tiên phong của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong có 66 năm lịch sử.

Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý thức gìn giữ môi trường, kiến tạo lối sống lành mạnh, qua đó góp phần tôn vinh hình ảnh TPHCM năng động, thân thiện, hiện đại và tràn đầy sức sống.

Tiền Phong Half Marathon gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân. Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là 3 giờ 30 phút cho 21,1km, 2 giờ 30 phút cho 10km và 1 giờ 30 phút cho 5km.