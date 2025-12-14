Vận động viên thi đấu cự ly 5km xuất phát

Tiền Phong Half Marathon được thừa hưởng trọn vẹn kinh nghiệm tổ chức dày dặn, tinh thần tiên phong của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong có 66 năm lịch sử.
Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý thức gìn giữ môi trường, kiến tạo lối sống lành mạnh, qua đó góp phần tôn vinh hình ảnh TPHCM năng động, thân thiện, hiện đại và tràn đầy sức sống.
Tiền Phong Half Marathon gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân. Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là 3 giờ 30 phút cho 21,1km, 2 giờ 30 phút cho 10km và 1 giờ 30 phút cho 5km.
Chia sẻ ngay sau khi cán đích, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết bản thân cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Tôi rất vui khi hoàn thành 10 km trong điều kiện thời tiết và thể lực tốt nhất”, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan nói và cho biết Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo ở tất cả các khâu, trong khi các bạn tình nguyện viên rất nhiệt tình.
Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết sẽ tham gia Giải Tiền Phong Marathon lần thứ 67 tại Nha Trang vào năm tới.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh rằng, báo Tiền Phong là một trong những đơn vị báo chí năng động và giàu kinh nghiệm nhất trong việc tổ chức các sự kiện thể thao tại TPHCM, luôn duy trì sự chuyên nghiệp và tạo dấu ấn riêng ở mỗi giải đấu.
Đánh giá về vai trò truyền thông trong xây dựng thương hiệu giải và quảng bá hình ảnh đô thị, ông Hồi cho rằng báo Tiền Phong cùng các cơ quan báo chí đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ tổ chức bài bản, thu hút đông đảo vận động viên tham dự, điều quan trọng hơn là chính các đơn vị truyền thông đã làm rất tốt nhiệm vụ quảng bá cho sự kiện của mình và cũng chính là góp phần giới thiệu hình ảnh một TPHCM năng động, hiện đại và tràn đầy sức sống.
Nếu Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài là chuẩn mực chuyên môn của điền kinh Việt Nam, thì Tiền Phong Half Marathon lại chứa đựng những giá trị gần gũi hơn với số đông runner. Đây là cự ly “đủ thách thức nhưng không quá xa vời”, là bước đệm hoàn hảo cho cả người mới lẫn những vận động viên phong trào muốn tiến xa hơn.
Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM, Phó trưởng Ban Tổ chức phụ trách chuyên môn trọng tài giải, cho rằng, không chỉ kế thừa uy tín của Tiền Phong Marathon, giải còn mở ra một chuẩn mực tổ chức mới, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao hiện đại và thúc đẩy thể thao quần chúng trên phạm vi cả nước.
Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết, những năm gần đây, báo Tiền Phong gắn bó mật thiết với TPHCM không chỉ qua các hoạt động xã hội như Chủ nhật Đỏ, Giải Golf “Non sông một dải”, Giải Vô địch Pickleball Việt Nam…, mà còn thông qua việc lan tỏa thông điệp tích cực của thành phố đến bạn đọc, đoàn viên thanh niên và sinh viên cả nước.
Đại diện ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đánh giá cao tinh thần của Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, khi vừa đáp ứng nhu cầu thi đấu của vận động viên chuyên nghiệp và phong trào, vừa góp phần cổ vũ lối sống lành mạnh cho cộng đồng. “Giải không chỉ phục vụ vận động viên mà còn cổ động thêm tinh thần sống xanh, sống đẹp, sống vui, sống khỏe trên địa bàn TPHCM”.
Nhà tài trợ Kim cương và Dinh Dưỡng: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
Nhà tài trợ Đồng hành: Nhãn hàng Revive, Công ty CP Thương mại Satori; Nhãn hàng Nestlé Milo; Công ty TNHH Vinamika Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại Skechers Việt Nam; Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc; Công ty CP Bibica; Công ty CP Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam; Công ty CP Across Việt Nam; Công ty TNHH Life Up; Công ty TNHH Hes Pharma - Nhãn hàng Udaqua Gel; Công ty TNHH sản xuất thương mại GOYA; Công ty TNHH Bao bì Phúc Thịnh; Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu Khí; Trường Đại học Ngân hàng TPHCM; Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.
Bảo trợ Y tế: Bệnh viện Quân y 175.