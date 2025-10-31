Va chạm tàu ở Côn Đảo: 8 thuyền viên nhảy xuống biển thoát thân

Sau 2 tiếng khắc phục không được, thuyền trưởng và các thuyền viên bèn nhảy xuống biển khi tàu chìm và được lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.

Ngày 31-10, Đồn Biên phòng Côn Đảo (TP HCM) đã phối hợp cứu thành công 8 thuyền viên đang lênh đênh trên vùng biển Côn Đảo sau khi tàu cá bị chìm do đâm va với tàu hàng.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BT 93839 TS gồm 8 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển cách Tây Bắc Côn Đảo 6 hải lý đã va chạm với tàu hàng và bị chìm.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Côn Đảo lập tức triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị huy động 5 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng tàu cá BV 92927 TS do ông Nguyễn Văn Công (xã Phước Hải, TP HCM) làm chủ, khẩn trương xuất phát từ cảng Bến Đầm ra hiện trường. Vị trí cứu nạn cách Hòn Tre (Đặc khu Côn Đảo) khoảng 3 hải lý.

Các thuyền viên được cứu lên tàu cá sau thời gian lênh đênh trên biển

Đến khoảng 7 giờ 35 phút, lực lượng cứu hộ tiếp cận được khu vực tàu bị nạn, đưa 8 thuyền viên từ thuyền thúng lên tàu an toàn. Toàn bộ thuyền viên đã được đưa về cảng Bến Đầm lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày, chăm sóc sức khỏe và bố trí nơi ăn ở tạm thời.

Theo xác minh ban đầu, tàu cá BT 93839 TS do ông Nguyễn Văn Sị (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến ngày 30-10 từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hàm Luông. Khoảng 4 giờ 29 phút ngày 31-10, tàu xảy ra va chạm mạnh với một tàu hàng, khiến phương tiện hư hỏng nặng và chìm hoàn toàn sau hơn 2 giờ.

Một thuyền viên bị thương sau khi tàu cá đâm tàu hàng

Khi tàu cá chìm, thuyền trưởng cùng các thuyền viên đã kịp rời tàu, mang theo phao và thùng nhựa, báo nạn về bờ và chờ cứu hộ. Cảng vụ Hàng hải TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc, làm rõ thông tin tàu hàng có liên quan đến vụ va chạm.