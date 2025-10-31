Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Va chạm tàu ở Côn Đảo: 8 thuyền viên nhảy xuống biển thoát thân

Sau 2 tiếng khắc phục không được, thuyền trưởng và các thuyền viên bèn nhảy xuống biển khi tàu chìm và được lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.

Ngày 31-10, Đồn Biên phòng Côn Đảo (TP HCM) đã phối hợp cứu thành công 8 thuyền viên đang lênh đênh trên vùng biển Côn Đảo sau khi tàu cá bị chìm do đâm va với tàu hàng.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BT 93839 TS gồm 8 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển cách Tây Bắc Côn Đảo 6 hải lý đã va chạm với tàu hàng và bị chìm.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Côn Đảo lập tức triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị huy động 5 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng tàu cá BV 92927 TS do ông Nguyễn Văn Công (xã Phước Hải, TP HCM) làm chủ, khẩn trương xuất phát từ cảng Bến Đầm ra hiện trường. Vị trí cứu nạn cách Hòn Tre (Đặc khu Côn Đảo) khoảng 3 hải lý.

Các thuyền viên được cứu lên tàu cá sau thời gian lênh đênh trên biển
Các thuyền viên được cứu lên tàu cá sau thời gian lênh đênh trên biển

Đến khoảng 7 giờ 35 phút, lực lượng cứu hộ tiếp cận được khu vực tàu bị nạn, đưa 8 thuyền viên từ thuyền thúng lên tàu an toàn. Toàn bộ thuyền viên đã được đưa về cảng Bến Đầm lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày, chăm sóc sức khỏe và bố trí nơi ăn ở tạm thời.

Theo xác minh ban đầu, tàu cá BT 93839 TS do ông Nguyễn Văn Sị (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến ngày 30-10 từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hàm Luông. Khoảng 4 giờ 29 phút ngày 31-10, tàu xảy ra va chạm mạnh với một tàu hàng, khiến phương tiện hư hỏng nặng và chìm hoàn toàn sau hơn 2 giờ.

Một thuyền viên bị thương sau khi tàu cá đâm tàu hàng
Một thuyền viên bị thương sau khi tàu cá đâm tàu hàng

Khi tàu cá chìm, thuyền trưởng cùng các thuyền viên đã kịp rời tàu, mang theo phao và thùng nhựa, báo nạn về bờ và chờ cứu hộ. Cảng vụ Hàng hải TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc, làm rõ thông tin tàu hàng có liên quan đến vụ va chạm.

Người Lao động
#tàu cá chìm #Đặc khu Côn Đảo #cứu hộ thuyền viên #va chạm tàu hàng #thuyền viên nhảy xuống biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục