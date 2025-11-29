Ukraine bác tuyên bố của Nga về 'thành trì' Kupiansk

TPO - Lực lượng Ukraine khẳng định vẫn đang bảo vệ các vị trí của mình và tích cực truy lùng lực lượng Nga ở thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv), bất chấp tuyên bố của Nga rằng quân đội nước này đã hoàn toàn kiểm soát thành phố.

(Ảnh: Tass)

Nga đã kiểm soát Kupiansk trong những tuần đầu tiên kể từ sau khi xung đột bùng phát năm 2022. Nhưng quân đội Ukraine đã giành lại thành phố này vào cuối năm đó.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Kupiansk một lần nữa nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga.

Tuy nhiên, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã bác bỏ tuyên bố này.

"Quân đội của chúng tôi tiếp tục tiến hành cả các hoạt động phòng thủ lẫn tìm kiếm và tấn công", ông Syrskyi viết trên Telegram sau khi đến thăm tiền tuyến ở vùng Kharkiv. "Những hành động này diễn ra hằng ngày như một phần của các biện pháp toàn diện nhằm ổn định tình hình ở Kupiansk”.

Ông cho biết, lực lượng Ukraine đang "giữ vững các tuyến đường được chỉ định và tăng cường hỏa lực để chặn đường tiếp tế của đối phương”.

Ngoài thành phố Kupiansk hiện đã bị phá hủy phần lớn, một mục tiêu khác của Nga là Pokrovsk - trung tâm hậu cần xa hơn về phía nam ở Donetsk.

Tổng thống Putin hôm 27/11 tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát 70% Pokrovsk. Một ngày sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được hai quận ngoại vi của thành phố.

Tuy nhiên, Tổng tư lệnh Syrskyi khẳng định, quân đội Ukraine đã ngăn chặn các nỗ lực của lực lượng Nga nhằm mở các cuộc tấn công mới vào Pokrovsk và thị trấn Myrnohrad lân cận. Trong một báo cáo tối muộn 28/11, quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã thực hiện 65 cuộc tấn công nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực.

Nga cũng đang giành được nhiều thắng lợi hơn về phía nam tại Zaporizhzhia. Blog quân sự DeepState của Ukraine, sử dụng các báo cáo nguồn mở để theo dõi vị trí của cả hai phía, cho biết lực lượng Ukraine đang cố gắng thiết lập một tuyến phòng thủ bổ sung xung quanh thị trấn Huliaipole để chống lại các cuộc tấn công của Nga.