Từ sau giao thừa, miền Bắc chuyển mưa

Nguyễn Hoài
TPO - Từ đêm nay (đêm giao thừa) đến gần sáng mai (mùng 1 Tết), miền Bắc bắt đầu chuyển mưa nhỏ rải rác, dự báo kéo dài đến mùng 3 Tết. Từ đêm mai, trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm. Trước khi chuyển mưa, hôm nay nền nhiệt miền Bắc khá cao.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Từ đêm nay có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng từ gần sáng ngày mai có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

image12.jpg
Từ đêm nay đến rạng sáng mai, miền Bắc bắt đầu chuyển mưa nhỏ rải rác.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng phía Bắc gần sáng ngày mai có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Dự báo từ gần sáng mai (mùng 1 Tết), khối không khí lạnh từ phương Bắc sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ nước ta, từ chiều tối và đêm mai được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm giao thừa đến mùng 3 Tết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm mùng 1 Tết đến mùng 3 Tết, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, vùng núi dưới 19 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo Nam Bộ duy trì nền nhiệt cao trong suốt kỳ nghỉ Tết, khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Nguyễn Hoài
