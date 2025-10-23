Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho cảnh sát giao thông hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Lai Châu

Thành Đạt
TPO - Sáng 22/10, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), người đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại diện gia đình thiếu tá Hà Văn Minh.

13367.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho đại diện gia đình thiếu tá Hà Văn Minh. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Viết Giang bày tỏ sự xúc động, gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ sâu sắc tới thân nhân đồng chí Hà Văn Minh. Ông nhấn mạnh, phần thưởng cao quý này thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với tinh thần dũng cảm, tận tụy vì nhân dân phục vụ, vì bình yên cuộc sống mà thiếu tá Hà Văn Minh đã cống hiến.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị các đơn vị, đặc biệt là Phòng Cảnh sát giao thông, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng gia đình đồng chí Minh trong thời gian tới.

Trước đó, chiều 28/6/2025, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn xã Mường So thì phát hiện hai trường hợp điểu khiển xe máy vi phạm giao thông. Tại đây, đại úy Hà Văn Minh đã ra tín hiệu dừng các phương tiện để kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, các đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh. Một đối tượng liều lĩnh tăng ga, điều khiển xe đâm thẳng vào người đại úy Minh rồi bỏ chạy. Hậu quả, đại úy Minh bị thương nặng, hy sinh ngày 2/7/2025.

Ghi nhận sự dũng cảm, hy sinh của đồng chí, cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá cho cán bộ Hà Văn Minh.

Thành Đạt
