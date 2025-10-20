Báo Quân đội nhân dân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

TPO - Sáng 20/10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20/10/1950 - 20/10/2025).

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân nêu rõ: Suốt 75 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân nối tiếp nhau tận trung, tận hiếu, tận hiến, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội và nhân dân trong thời chiến cũng như thời bình.

Không những thế, bản chất của một tờ báo chiến sĩ chiến đấu hy sinh quên mình vì nước, vì dân, luôn luôn thường trực trong ngòi bút mỗi nhà báo một tinh thần, một dũng khí đi đến tận cùng sự thật.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: PV.

Ghi nhận chiến công của Báo Quân đội nhân dân, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Báo Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; hai lần được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Báo Quân đội nhân dân có 9 nhà báo đã ngã xuống nơi chiến trường, 2 cá nhân được vinh danh Anh hùng LLVT nhân dân. Có rất nhiều văn nghệ sĩ, trí thức là cán bộ, phóng viên của Báo Quân đội nhân dân hoặc đã từng công tác ở Báo Quân đội nhân dân được tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích vẻ vang của Báo Quân đội nhân dân trong suốt 75 năm qua.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ của Báo Quân đội nhân dân tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ báo chí, truyền thông; Đề án xây dựng Báo Quân đội nhân dân thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thượng tướng Trương Thiên Tô lưu ý, cần phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ cầm bút, bản sắc, thương hiệu Báo Quân đội nhân dân, để khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trách nhiệm, tình yêu nghề của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, ra sức đóng góp công sức, trí tuệ trong công tác làm báo.

Cùng với đó, cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Báo Quân đội nhân dân phải tiêu biểu về chính trị, coi đó là mục tiêu hàng đầu trong nghề nghiệp của mình. Báo Quân đội nhân dân là tờ báo cách mạng, vì vậy mỗi phóng viên, biên tập viên phải là những người cách mạng nhất, vừa hồng, vừa chuyên...