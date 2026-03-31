Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia 1-0 (H1): Vào!!! Duy Mạnh ghi bàn

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh trái, trung vệ Duy Mạnh bật cao đánh đầu cực căng phá lưới Malaysia. Bàn thắng sớm sẽ đem lại lợi thế cho đội tuyển Việt Nam trước đối thủ.

goal VÀO, vẫn là bàn thắng từ vũ khí bóng chết 6': Từ cú tạt bóng như đặt của Tiến Anh, Duy Mạnh băng vào dũng mãnh và đội đầu tung lưới Malaysia. Bàn thắng từ rất sớm cho chủ nhà và vẫn là bàn thắng từ bài dài xếp đá phạt của thầy Kim Sang-sik. report Trận đấu bắt đầu report Malaysia tung ra đội hình gồm 7 cầu thủ nhập tịch report Phía Malaysia trước trận đã liên tục có những thông điệp đáng chú ý Azmin Azram Abdul Aziz - cựu thủ môn Malaysia, đã có những chia sẻ trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại sân Thiên Trường. Ông nói: “Chọn sân Thiên trường là một chiêu trò, có chủ ý của Việt Nam. Thiên Trường là nơi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son thi đấu và tập luyện thường xuyên. Cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái". Đây chỉ là một trong rất nhiều thông điệp của đối thủ, cho thấy người Malaysia rất quan tâm vào trận đấu này.

report Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam Thủ môn Nguyễn Filip trở lại khung thành. Anh tiếp tục bắt chính sau khi đã giữ gôn ở trận lượt đi. Ở hàng hậu vệ, Quang Vinh, Văn Hậu và Việt Anh là những lựa chọn của HLV Kim Sang-sik. Trên hàng công, ông đặt niềm tin vào Xuân Son và Hoàng Hên.

Cả 2 đều hạ quyết tâm thắng trận này và đều coi đó là mục tiêu tối thượng. Việt Nam muốn kết quả tốt, chứng minh rằng trận thua 0-4 hồi năm ngoái chỉ là tai nạn, và đội tuyển chắc chắn cũng muốn nối dài cái duyên bất bại trước Bầy hổ. Trong khi đó, người Malaysia khát khao chiến thắng không kém, thậm chí có phần hơn. Họ coi đây là “liều thuốc giảm đau” cho cả nền bóng đá.

Những ngày qua, truyền thông nước này cũng như các nhân vật có tiếng nói đều kêu gọi các tuyển thủ chiến đấu vì tất cả danh dự. Nền bóng đá này đang xuống đáy sau bê bối nhập tịch gian lận. Hơn lúc nào hết, họ cần một kết quả tốt để vực dậy tinh thần cho cầu thủ, người hâm mộ và nhìn xa hơn là cả một hệ thống.

Áp lực đang đè nặng lên Cools và đồng đội

Do vậy mà dù đã hết động lực đi tiếp, nhưng tuyển Malaysia vẫn coi 3 điểm là nhiệm vụ tối quan trọng. Và 3 điểm cũng là cách để họ xóa tan cái dớp 12 năm không thể thắng Việt Nam. Lần cuối cùng họ giành chiến thắng trước Những chiến binh sao vàng là vào năm 2014 (bán kết lượt về AFF Cup 2014 tại sân Mỹ Đình).

Từ đó tới nay, Malaysia hầu như chỉ thua và thua. 9 trận trong quãng thời gian đó, họ chỉ hòa 1 (chung kết lượt đi AFF Cup 2018), còn lại là 8 trận thua gồm 0-2 và 0-1 ở AFF Cup 2018, 1-2 ở vòng loại World Cup 2022, 0-3 ở AFF Cup 2020 và 2022…

Quá nhiều nỗi đau dành cho Bầy hổ. Và tối nay có lẽ nỗi đau ấy sẽ thêm dài.