Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc 0-0 (H1): Ông Kim Sang-sik thay 9 cầu thủ trước U23 Hàn Quốc

report Thống kê đáng chú ý - Đây là lần thứ ba Việt Nam và Hàn Quốc chạm trán nhau tại VCK U23 châu Á, trong đó U23 Hàn Quốc vẫn đang bất bại ở hai lần đối đầu trước: thắng 2-1 năm 2018 và hòa 1-1 năm 2022. - Nếu giành chiến thắng ở trận này, U23 Việt Nam sẽ có thứ hạng tốt nhất tại giải kể từ khi giành ngôi vị Á quân lịch sử năm 2018. - Đây là lần thứ ba U23 Hàn Quốc góp mặt ở trận tranh hạng ba. Trước đó, họ thua Jordan 3-2 trên chấm luân lưu năm 2013 và thua Qatar 0-1 năm 2018. - U23 Việt Nam đã để lọt lưới 6 bàn ở giải đấu năm nay. Trong lịch sử tham dự, họ chỉ hai lần để thủng lưới nhiều hơn trong một mùa (9 bàn năm 2018; 8 bàn năm 2016). - U23 Hàn Quốc có 6 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn tại giải đấu năm nay, chỉ đứng sau Nhật Bản (7). Không đội nào tại giải năm nay có nhiều cầu thủ tham gia trực tiếp vào các bàn thắng hơn U23 Hàn Quốc (10 người). report Phòng thay đồ hai đội trước trận report Sơ đồ ra sân hai đội report Đội hình xuất phát U23 Hàn Quốc report Đội hình xuất phát U23 Việt Nam

Sau thất bại ở bán kết, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 với nhiều áp lực về tâm lý và lực lượng. Cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng chung cuộc, mà còn là phép thử quan trọng để đánh giá mức độ trưởng thành, khả năng thích ứng và bản lĩnh thi đấu của lứa cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Trước đó, U23 Việt Nam toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết, để lại những dấu ấn nhất định về tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết cho thấy đội bóng vẫn gặp không ít khó khăn khi đối đầu với các đối thủ có trình độ cao hơn, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và hạn chế sai sót cá nhân. Trận thua này cũng để lại dư chấn tâm lý không nhỏ với các cầu thủ trẻ trước trận đấu cuối cùng của giải.

Sau bán kết, ban huấn luyện U23 Việt Nam tập trung ổn định tinh thần, hướng các cầu thủ đến mục tiêu hoàn thành giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực. HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh yêu cầu về sự tập trung, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu trong suốt 90 phút, coi đây là yếu tố then chốt để đội bóng thể hiện đúng năng lực trước một đối thủ được đánh giá cao.

Khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở hàng phòng ngự khi thiếu vắng hai trung vệ trụ cột là Nguyễn Hiểu Minh do chấn thương và Phạm Lý Đức vì án treo giò. Trong bối cảnh đó, ban huấn luyện buộc phải tính toán phương án phòng ngự an toàn hơn, với sự hỗ trợ nhiều hơn từ tuyến tiền vệ nhằm giảm áp lực cho hàng thủ vốn thiếu kinh nghiệm và thua kém về thể hình.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn nhưng cũng chưa thể hiện được sự ổn định xuyên suốt giải đấu. Sau 5 trận, đội bóng trẻ xứ kim chi ghi 6 bàn và để thủng lưới 6 lần, phản ánh hiệu quả tấn công chưa cao, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. Trận thua 0-1 trước U23 Nhật Bản ở bán kết cho thấy U23 Hàn Quốc tạo ra không ít tình huống nguy hiểm nhưng thiếu sự lạnh lùng ở những thời điểm quyết định.

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn và giàu thể lực, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà, duy trì cự ly đội hình hợp lý và chờ đợi cơ hội từ những pha chuyển đổi trạng thái. Vai trò của tuyến tiền vệ trong việc tranh chấp, thu hồi bóng và giảm nhịp độ trận đấu sẽ mang ý nghĩa quyết định. Trên hàng công, khả năng giữ bóng, di chuyển linh hoạt và tận dụng thời điểm đối phương dâng cao sẽ là chìa khóa để tạo khác biệt.

Dù bị đánh giá thấp hơn, U23 Việt Nam vẫn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tích cực nếu duy trì được sự kiên nhẫn và kỷ luật trong suốt trận đấu. Trong bối cảnh cả hai đội đều chịu ảnh hưởng tâm lý sau thất bại ở bán kết, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội có thể trở thành yếu tố phân định.