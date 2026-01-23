Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc 1-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

report Thống kê đáng chú ý

- Đây là lần thứ ba Việt Nam và Hàn Quốc chạm trán nhau tại VCK U23 châu Á, trong đó U23 Hàn Quốc vẫn đang bất bại ở hai lần đối đầu trước: thắng 2-1 năm 2018 và hòa 1-1 năm 2022.

- Nếu giành chiến thắng ở trận này, U23 Việt Nam sẽ có thứ hạng tốt nhất tại giải kể từ khi giành ngôi vị Á quân lịch sử năm 2018.

- Đây là lần thứ ba U23 Hàn Quốc góp mặt ở trận tranh hạng ba. Trước đó, họ thua Jordan 3-2 trên chấm luân lưu năm 2013 và thua Qatar 0-1 năm 2018.

- U23 Việt Nam đã để lọt lưới 6 bàn ở giải đấu năm nay. Trong lịch sử tham dự, họ chỉ hai lần để thủng lưới nhiều hơn trong một mùa (9 bàn năm 2018; 8 bàn năm 2016).

- U23 Hàn Quốc có 6 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn tại giải đấu năm nay, chỉ đứng sau Nhật Bản (7). Không đội nào tại giải năm nay có nhiều cầu thủ tham gia trực tiếp vào các bàn thắng hơn U23 Hàn Quốc (10 người).