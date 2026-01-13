Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc 1-0 (H2): Vào!!! U23 Hàn Quốc thủng lưới

TPO - Bất ngờ xảy ra gần như ngay đầu hiệp 2 khi U23 Uzbekistan có bàn mở tỷ số trận đấu. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, số 16 Karimov của U23 Uzbekistan tung pha dứt điểm từ cực căng, đánh bại thủ môn U23 Hàn Quốc.

report Hàn Quốc suýt thua thêm 56': Từ một pha mất bóng trước rìa vòng cấm, Hàn Quốc đã để đối thủ hãm thành liên tục. Tuy nhiên sau 3 cú sút, Uzbekistan đã không thể thắng được thủ môn Hàn Quốc. goal VÀOOO. Siêu phẩm của U23 Uzbekistan 48': Trong pha lên bóng đầu tiên, U23 Uzbekistan đã vượt lên dẫn bàn. Karimov tung ra cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm găm bóng vào góc lưới. Thủ môn Hàn Quốc chỉ có thể bay người làm nền cho siêu phẩm. U23 Hàn Quốc đang đối diện nguy cơ bị loại sớm. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Để tự định đoạt vận mệnh, U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan sẽ phải ghi bàn trong hiệp 2. Kết quả hòa không bàn thắng là rất rủi ro trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt với U23 Uzbekistan. report Hết hiệp 1 45'+1: U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc thiết lập nên thế trận cực kỳ chặt chẽ, khiến các pha tấn công của cả 2 gần như đâm đầu vào tường. Cuối hiệp, các cầu thủ Trung Á bắt đầu bung sức tấn công nhiều hơn và điều đó dự báo về một hiệp 2 ấn tượng hơn. report U23 Uzbekistan bắt đầu gây sức ép 43': Hai tình huống cố định nguy hiểm vừa được U23 Uzbekistan thực hiện. Nhìn chung, họ đã bắt đầu nuôi ý định gây sức ép ngược lại đối thủ. report Tiếc quá! 40': Trong một tình huống hiếm hoi có thể dứt điểm thì Kim Dong-jin lại khá nhát chân. Anh không chọn sút luôn mà xử lý rồi chuyền ngược ra, ném đi cơ hội dứt điểm tốt nhất từ đầu trận của U23 Hàn Quốc. report Vẫn chưa có cú sút trúng đích nào 37': U23 Uzbekistan vừa thực hiện tình huống sút bóng thứ 2, nhưng vẫn là một cú đá lên trời. Từ đầu trận, cả 2 đều có 2 pha hãm thành nhưng tính chính xác vẫn là rất thấp. report U23 Hàn Quốc đang đá nửa sân 30': U23 Hàn Quốc cầm bóng và đầy U23 Uzbekistan lùi sâu về hàng thủ. Thế trận này gợi lại cho NHM trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam vào tối qua. report Quá khó cho U23 Hàn Quốc 23': U23 Hàn Quốc vẫn phải chuyền qua chuyền lại ở giữa sân, gần như không có ý tưởng tiếp cận vòng cấm. report Thế trận vẫn rất chặt chẽ 20': U23 Hàn Quốc đã bắt đầu phải giảm nhịp độ lên bóng khi không còn nhìn thấy nhiều khoảng trống ở phần sân bên kia. Thế trận bắt đầu giằng co với những pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. report Khối phòng thủ của U23 Uzbekistan không hề dễ vượt 16': U23 Hàn Quốc nỗ lực triển khai nhanh nhưng họ không dễ thâm nhập vòng cấm đối thủ. Bởi các cầu thủ áo trắng đang duy trì cự ly đội hình rất tốt. report U23 Hàn Quốc đang làm chủ cuộc chơi 11': U23 Hàn Quốc thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng. Họ đang thi đấu mạo hiểm, dâng đội hình cao nhằm tìm kiếm bàn dẫn trước. report U23 Hàn Quốc tung ra cú sút đầu tiên 6': Từ bài đá phạt góc, U23 Hàn Quốc đã có cơ hội rõ ràng. Kang Sung-jin đứng trong tư thế thoải mái nhưng lại tung ra cú đá vọt xà. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của U23 Uzbekistan report Đội hình xuất phát của U23 Hàn Quốc Hàn Quốc sẽ duy trì sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với Kim Tae-won (Gatalle Toyama) và Jeong Jae-sang (Daegu FC) là hai tiền đạo chủ lực, cùng với Kang Sung-jin (Suwon Samsung) và Kim Do-hyun (Gangwon FC) ở hai cánh. So với trận đấu trước đó gặp Lebanon, Jeong Seung-bae (Suwon FC), Jeong Ji-hoon (Gwangju FC) và Lee Chan-wook (Gimcheon Sangmu) không được thi đấu ở đội hình chính.

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc đang có cùng 4 điểm với 1 thắng và 1 hòa. U23 Hàn Quốc đứng trên đối thủ nhờ hiệu số tốt hơn. Ở phía dưới họ, U23 Iran đang nhăm nhe chiếm vị trí.

Iran có 2 điểm sau 2 trận chia điểm với Hàn Quốc và Uzbekistan. Trận cuối họ lại gặp đội yếu nhất là U23 Lebanon. Vậy nên kịch bản Iran có 5 điểm và chỉ số tốt là điều rất dễ xảy ra. Chỉ cần thắng U23 Lebanon và trận U23 Hàn Quốc vs U23 Uzbekistan có kết quả thắng thua là U23 Iran sẽ vào vòng trong.

Khi ấy, U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan thì rất có thể sẽ phải loại nhau. Họ chỉ có thể cùng dắt tay nhau đi tiếp nếu hòa có bàn thắng (1-1, 2-2). Nhưng điều này rất khó xảy ra. Nhìn chung cả 2 vẫn phải quyết chiến. Đội nào thắng thì đội đó sẽ giành vé đi tiếp.

Trong tương quan giữa 2 đội, dường như U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn đôi chút. U23 Hàn Quốc vẫn đem tới cảm giác bất an ở giải lần này. Thậm chí trong trận ra quân gặp U23 Iran họ còn bị đối thủ ép trong vài thời điểm. Đến trận gặp Lebanon, U23 Hàn Quốc đã mắc hàng loạt sai lầm phòng ngự. Rất may là đối thủ quá yếu nên họ vẫn có thể lật ngược thế cờ.

Nhưng U23 Hàn Quốc lại có thói quen “bắt nạt” U23 Uzbekistan. Trong 3 lần đối đầu gần nhất họ toàn thắng. Năm 2020 ở vòng bảng U23 châu Á, Hàn Quốc đã rơi vào bảng đấu với chính Uzbekistan và Iran. Kết quả, họ thắng đối thủ Trung Á 2-1 để nhất bảng. Liệu kịch bản tương tự có thể lặp lại với đội bóng từng vô địch U23 châu Á 2020?