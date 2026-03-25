Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan: Thêm một lần thất vọng

TPO - Trong trận ra quân giải Tứ hùng CFA China 2026, tuyển chủ nhà U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Thái Lan. Đây là cuộc tái ngộ giữa 2 đội tuyển từng giáp mặt nhau tại U23 châu Á 2026.

HLV Wang Thawatchai Damrongongtrakul vẫn dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan dù chịu nhiều chỉ trích. Kết quả gần đây của thầy trò ông thực sự gây thất vọng. Họ đã bị loại khỏi vòng bảng Asian Cup 2026 chỉ với 2 điểm sau 3 trận. Trước đó là thất bại ở SEA Games 33 và cả giải U23 Đông Nam Á. 3 sự kiện lớn thì 3 lần NHM xứ chùa vàng đều thất vọng với đội nhà.

Lần này có lẽ là cơ hội cuối của HLV Wang. Đội hình chuẩn bị cho CFA China 2026 được coi là để chuẩn bị cho Asian Games 2026, dẫn đầu bởi Kakana Khamyok, Tanakrit Chotimueangpak, Sirapop Wandee, Chawalwit Saeleow và Pichitchai Siankrathok.

U23 Thái Lan sẽ thiếu vắng Ikhlas Sanharn, Seksan Ratree và Yosakorn Burapha, những người đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia để chơi trận quyết tử với Turkmenistan. Với hàng loạt thiếu vắng đó, U23 Thái Lan đang bị nghi ngờ khả năng gây bất ngờ trước U23 Trung Quốc.

Trái ngược lại, Antonio Puche đang gây ấn tượng. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã dẫn dắt đội tuyển vào chung kết U23 châu Á 2026 trước khi để thua Nhật Bản.

Điểm mạnh của U23 Trung Quốc nằm ở hàng phòng ngự vững chắc. Các cầu thủ chủ chốt của đội bao gồm Xiang Yuwang, Mao Weijie, Zhu Pengyu và Mutali Fu tạo ra sự gắn kết rất đáng gờm.

Dù vắng 9 nhân tố từng vào chung kết nhưng có thể nói U23 Trung Quốc vẫn sẽ duy trì được một đội hình gắn kết, sự phối hợp ăn ý tuyệt vời nhờ nhiều năm chơi cùng nhau. Cộng thêm lợi thế sân nhà, U23 Trung Quốc được kỳ vọng có thể tiếp tục gieo sầu cho đối phương.