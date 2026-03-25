Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan (H1: 0-2): Thái Lan nhân đôi cách biệt

TPO - U23 Trung Quốc vừa nhận bàn thua thứ 2 sau sai lầm của hậu vệ. Cầu thủ áo đỏ phá bóng không dứt khoát để Chanawit dứt điểm mạnh mẽ vào góc lưới.

report Quá khó cho U23 Trung Quốc 40': Thua 2 bàn chóng vánh, U23 Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát tình hình. Nhưng các pha tấn công của họ như đâm đầu vào tường. goal VÀO, U23 Trung Quốc nhận bàn thua thứ 2 35': Xuất phát từ sau lầm của hậu vệ U23 Trung Quốc, Chanawit đã băng xuống xử lý gọn gàng rồi dứt điểm mạnh mẽ vào góc cao. Cú đá cực hiểm không cho thủ môn Trung Quốc cơ hội nào. report U23 Thái Lan suýt ghi bàn thứ 2 32': Hậu vệ Thái Lan lấy bóng từ chân đối thủ rồi triển khai pha phản công cực kỳ sắc sảo. Nhưng số 11 Kasarak đã không thể dứt điểm hiểm hóc. report U23 Trung Quốc đang nỗ lực tấn công 28': U23 Trung Quốc đang đẩy bóng dồn dập bên cánh trái. Nhưng các đường tạt của họ không chính xác. goal VÀO, U23 Thái Lan bất ngờ ghi bàn 22': Trong thế trận bế tắc, Thái Lan bất ngờ ghi bàn. Cầu thủ số 14 Chehanafi Mama nhận bóng và quăng chân sút ngay. Bóng đập đất đi cực kỳ nguy hiểm khiến thủ môn Trung Quốc bất lực. 1-0 cho đội khách. report U23 Thái Lan lấy lại thế trận 14': Sau thời gian đầu bị U23 Trung Quốc ép sân, các vị khách đã phần nào lấy lại thế trận. Họ khiến Trung Quốc không thể lấn lướt như trước. report Chủ nhà pressing cao 8': Với quyết tâm gây ấn tượng với NHM nhà, U23 Trung Quốc đang gây sức ép mạnh mẽ cho đối thủ. U23 Trung Quốc muốn tận dụng những sai sót của đối phương để ghi bàn. report U23 Trung Quốc đang nhập cuộc hứng khởi 5': Với lợi thế sân nhà, U23 Trung Quốc đang dồn ép đối thủ. Họ triển khai thuần thục các pha lên bóng từ giữa sân. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát của U23 Thái Lan report Thái Lan mặc trang phục trắng Đội tuyển U23 Thái Lan sẽ mặc trang phục màu trắng, thủ môn mặc màu xanh lá cây, trong trận đấu với U23 Trung Quốc. Trong khi đó chủ nhà mặc trang phục truyền thống.

HLV Wang Thawatchai Damrongongtrakul vẫn dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan dù chịu nhiều chỉ trích. Kết quả gần đây của thầy trò ông thực sự gây thất vọng. Họ đã bị loại khỏi vòng bảng Asian Cup 2026 chỉ với 2 điểm sau 3 trận. Trước đó là thất bại ở SEA Games 33 và cả giải U23 Đông Nam Á. 3 sự kiện lớn thì 3 lần NHM xứ chùa vàng đều thất vọng với đội nhà.

Lần này có lẽ là cơ hội cuối của HLV Wang. Đội hình chuẩn bị cho CFA China 2026 được coi là để chuẩn bị cho Asian Games 2026, dẫn đầu bởi Kakana Khamyok, Tanakrit Chotimueangpak, Sirapop Wandee, Chawalwit Saeleow và Pichitchai Siankrathok.

U23 Thái Lan sẽ thiếu vắng Ikhlas Sanharn, Seksan Ratree và Yosakorn Burapha, những người đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia để chơi trận quyết tử với Turkmenistan. Với hàng loạt thiếu vắng đó, U23 Thái Lan đang bị nghi ngờ khả năng gây bất ngờ trước U23 Trung Quốc.

Trái ngược lại, Antonio Puche đang gây ấn tượng. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã dẫn dắt đội tuyển vào chung kết U23 châu Á 2026 trước khi để thua Nhật Bản.

Điểm mạnh của U23 Trung Quốc nằm ở hàng phòng ngự vững chắc. Các cầu thủ chủ chốt của đội bao gồm Xiang Yuwang, Mao Weijie, Zhu Pengyu và Mutali Fu tạo ra sự gắn kết rất đáng gờm.

Dù vắng 9 nhân tố từng vào chung kết nhưng có thể nói U23 Trung Quốc vẫn sẽ duy trì được một đội hình gắn kết, sự phối hợp ăn ý tuyệt vời nhờ nhiều năm chơi cùng nhau. Cộng thêm lợi thế sân nhà, U23 Trung Quốc được kỳ vọng có thể tiếp tục gieo sầu cho đối phương.