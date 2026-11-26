Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Mali, 20h00 ngày 26/11: Phải thắng để đi tiếp

TPO - U17 Việt Nam phải thắng U17 Mali để hy vọng đứng nhì bảng hoặc có vé vớt với tư cách là đội thứ ba đạt thành tích tốt.

report U17 Việt Nam sẵn sàng xuất trận report Đội hình xuất phát U17 Việt Nam

U17 Việt Nam bước vào trận chiến sinh tử gặp U17 Mali ở lượt cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Sau hai lượt đầu với trận thua Bỉ 2-3 và trận hòa New Zealand 3-3 nhờ bàn gỡ phút 90+2 của Duy Khang, thầy trò HLV Cristiano Roland có một điểm, tạm xếp thứ ba, kém Bỉ hai điểm và bằng điểm New Zealand.

Để cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội, U17 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh bại U17 Mali.

Thử thách này cực kỳ lớn khi U17 Mali đang trình diễn sức mạnh của một ứng viên vô địch. Toàn thắng New Zealand 3-0 và lội ngược dòng hạ Bỉ 2-1, đại diện Tây Phi đã sớm đoạt ngôi nhất bảng G cùng tấm vé đi tiếp. Họ tung ra tới 48 cú dứt điểm, ghi năm bàn và kiểm soát bóng áp đảo nhờ thể lực sung mãn, kỹ thuật điêu luyện cùng lối chơi pressing tầm cao nghẹt thở.

Hai đội chưa từng chạm trán trong quá khứ, nhưng Mali vượt trội hoàn toàn về bề dày thành tích với tám lần dự World Cup, từng giành ngôi Á quân năm 2015 và hạng Ba năm 2023, trong khi Việt Nam mới có lần đầu góp mặt.

Dẫu vậy, cánh cửa tạo nên địa chấn vẫn mở ra với U17 Việt Nam. Do đã hoàn thành mục tiêu, U17 Mali nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình, cất các trụ cột để giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp. Điểm tựa lớn nhất của đội bóng áo đỏ là bản lĩnh tấn công ấn tượng với năm bàn thắng đã ghi, dù hàng thủ vẫn đáng lo khi để thủng lưới sáu lần do hạn chế về thể hình và bóng bổng.

Trước đối thủ giàu tốc độ, U17 Việt Nam không thể mạo hiểm chơi đôi công mà cần giữ khối đội hình thấp vừa phải, kiểm soát nhịp độ trong hiệp một, bọc lót tốt hai hành lang biên rồi bung sức tạo đột biến ở hiệp hai. Với lực lượng sung mãn nhất xoay quanh nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các mũi nhọn Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách và quân bài tẩy Duy Khang, U17 Việt Nam được dự đoán sẽ tạo bất ngờ với chiến thắng 1-0.