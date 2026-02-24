Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thép Xanh Nam Định, 19h15 ngày 24/2: Kiếm tìm cơ hội

TPO - Trận đấu tối nay tại Hàng Đẫy là cơ hội để Thể Công Viettel nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vương, trong khi Thép Xanh Nam Định cũng cần điểm để cải thiện vị trí trên BXH LPBank V.League 2025/26.

report Đội hình ra sân của Thép Xanh Nam Định report Đội hình ra sân của Thể Công Viettel

Đây đang là mùa giải sóng gió đối với nhà đương kim vô địch. Chấn thương của Xuân Son, nhiều trụ cột sa sút phong độ và một chút thiếu may mắn khiến họ liên tục hụt hơi ở LPBank V.League 1.

Có thể giành chiến thắng bùng nổ ở một thời điểm nào đó nhưng xét trên hành trình dài, Nam Định rất thiếu ổn định. Những lần mất điểm liên tiếp trước Thanh Hóa, Bình Dương, những trận thua tối mặt trước Công an Hà Nội, Ninh Bình FC đã lấy đi của Nam Định rất nhiều. Thậm chí trước các đội đua trụ hạng như Đà Nẵng hay HAGL, Nam Định cũng không thể thắng.

Nó khiến lúc này, đội bóng thành Nam thậm chí đang phải đua trụ hạng chứ không thể nghĩ tới chức vô địch. Họ kém vị trí thứ nhì của Ninh Bình tới 15 điểm, kém vị trí dẫn đầu của CAHN tới 17 điểm. Trong khi đó Nam Định chỉ hơn vị trí xuống hạng của PVF-CAND đúng 1 điểm.