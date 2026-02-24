Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thép Xanh Nam Định 0-0 (Hết H1): Đình Sơn nhận thẻ vàng

Thẻ Công Viettel và Thép Xanh Nam Định rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0, sau 45 phút đầy chặt chẽ và kỷ luật khiến các cơ hội thực sự không đến nhiều.
Phút 45+2: Đình Sơn phải nhận thẻ vàng sau 2 pha vào bóng quyết liệt với cầu thủ Thể Công Viettel. Lucao sau đó đã tỏ ra vô cùng đau đớn.
Phút 40: Lý Công Hoàng Anh tạt bóng từ cánh phải, Xuân Son đánh đầu chiến thuật để Caio Cesar dứt điểm nhưng bất thành.
Phút 37: Wesley Nata vượt qua Romulo nhưng đường chuyền cho Nhâm Mạnh Dũng lại quá mạnh. Thể Công Viettel đang gặp vấn đề khi ra quyết định đòi hỏi sự chính xác cuối cùng.
Phút 33: Wesley Nata của Thể Công Viettel đã phải nhận thẻ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Thép Xanh Nam Định, đồng thời HLV Veliza Popov cũng phải lĩnh thẻ vì lỗi phản ứng.
Phút 31: Xuân Son bị đau sau tình huống phạm lỗi của Hoàng Minh. Tuy nhiên anh đã nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục.
Phút 30: Sau nửa giờ thi đấu, Thể Công Viettel đang tạo nên thế trận tốt và một số cơ hội để ghi bàn dù Thép Xanh Nam Định cầm bóng nhiều hơn.
Phút 28: Văn Khang vẽ một đường cong đẹp mắt từ chấm đá phạt, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
Phút 23: Một sai lầm của hậu vệ áo trắng nhưng may cho họ, Mạnh Dũng đã rơi vào thế việt vị, đồng thời cũng không thể đánh bại Nguyên Mạnh trong tình huống đối mặt.
Phút 21: Sau gần 2 phút check VAR, trọng tài Hoàng Thanh Bình vẫn bảo lưu quyết định. Tỷ số là 0-0.
Phút 19: Bóng đã vào lưới Thép Xanh Nam Định sau một tình huống đá phạt góc. Tuy nhiên trọng tài Hoàng Thanh Bình đã cắt còi từ trước đó vì cho rằng cầu thủ áo đỏ đã phạm lỗi với Nguyên Mạnh.
Phút 14: Nguyên Mạnh mắc sai lầm để đối thủ đoạt bóng ngay trong vòng cấm, nhưng Mạnh Dũng và Lucao lại xử lý chậm khiến cơ hội trôi qua.
Phút 11: Thép Xanh Nam Định giữ bóng tới 65% thời lượng. Tuy nhiên họ chưa thể biến ưu thế thành cơ hội rõ ràng trước cầu trúc chặt chẽ của chủ nhà Thể Công Viettel.
Phút 8: Ngay trước vòng cấm, Lâm Ti Phông nhả bóng lại để Lý Công Hoàng Anh tung ra cú sửa lòng, nhưng bóng đi thiếu chính xác.
Phút 4: Thể Công Viettel đáp trả bằng tình huống lên bóng tốt bên cánh trái, tuy nhiên Mạnh Dũng đã việt vị khi nhận đường chuyền bằng đầu của đồng đội.
Phút 2: Thép Xanh Nam Định được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Romulo treo bóng vào nhưng các hậu vệ áo đỏ đã phá ra. Tình huống kết thúc với pha xử lý hỏng của Đình Sơn.
Phút 1: Trận đá bù vòng 10 LPBank V.League 1-2025/26 giữa Thể Công Viettel và Thép Xanh Nam Định chính thức bắt đầu trên sân Hàng Đẫy sau hồi còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Thanh Bình.
Đội khách Thép Xanh Nam Định giao bóng.
Đây đang là mùa giải sóng gió đối với nhà đương kim vô địch. Chấn thương của Xuân Son, nhiều trụ cột sa sút phong độ và một chút thiếu may mắn khiến họ liên tục hụt hơi ở LPBank V.League 1.
Có thể giành chiến thắng bùng nổ ở một thời điểm nào đó nhưng xét trên hành trình dài, Nam Định rất thiếu ổn định. Những lần mất điểm liên tiếp trước Thanh Hóa, Bình Dương, những trận thua tối mặt trước Công an Hà Nội, Ninh Bình FC đã lấy đi của Nam Định rất nhiều. Thậm chí trước các đội đua trụ hạng như Đà Nẵng hay HAGL, Nam Định cũng không thể thắng.
Nó khiến lúc này, đội bóng thành Nam thậm chí đang phải đua trụ hạng chứ không thể nghĩ tới chức vô địch. Họ kém vị trí thứ nhì của Ninh Bình tới 15 điểm, kém vị trí dẫn đầu của CAHN tới 17 điểm. Trong khi đó Nam Định chỉ hơn vị trí xuống hạng của PVF-CAND đúng 1 điểm.