Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thép Xanh Nam Định 0-0 (Hết H1): Đình Sơn nhận thẻ vàng

Thanh Hải
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Đình Sơn khi cầu thủ bên phía Nam Định có pha phạm lỗi thô bạo với ngoại binh Lucao của Thể Công Viettel.

time Hiệp một khép lại

Thẻ Công Viettel và Thép Xanh Nam Định rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0, sau 45 phút đầy chặt chẽ và kỷ luật khiến các cơ hội thực sự không đến nhiều.

report Đình Sơn phải nhận thẻ vàng

Phút 45+2: Đình Sơn phải nhận thẻ vàng sau 2 pha vào bóng quyết liệt với cầu thủ Thể Công Viettel. Lucao sau đó đã tỏ ra vô cùng đau đớn.

7.gif
report Tiếc cho Thép Xanh Nam Định

Phút 40: Lý Công Hoàng Anh tạt bóng từ cánh phải, Xuân Son đánh đầu chiến thuật để Caio Cesar dứt điểm nhưng bất thành.

6.gif
report Thể Công Viettel lên bóng

Phút 37: Wesley Nata vượt qua Romulo nhưng đường chuyền cho Nhâm Mạnh Dũng lại quá mạnh. Thể Công Viettel đang gặp vấn đề khi ra quyết định đòi hỏi sự chính xác cuối cùng.

yellow Chủ nhà nhận 2 thẻ vàng

Phút 33: Wesley Nata của Thể Công Viettel đã phải nhận thẻ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Thép Xanh Nam Định, đồng thời HLV Veliza Popov cũng phải lĩnh thẻ vì lỗi phản ứng.

report Xuân Son bị đau

Phút 31: Xuân Son bị đau sau tình huống phạm lỗi của Hoàng Minh. Tuy nhiên anh đã nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục.

5.gif
report Thế trận tốt của Thể Công Viettel

Phút 30: Sau nửa giờ thi đấu, Thể Công Viettel đang tạo nên thế trận tốt và một số cơ hội để ghi bàn dù Thép Xanh Nam Định cầm bóng nhiều hơn.

report Văn Khang đá phạt!

Phút 28: Văn Khang vẽ một đường cong đẹp mắt từ chấm đá phạt, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

4.gif
report Không được!

Phút 23: Một sai lầm của hậu vệ áo trắng nhưng may cho họ, Mạnh Dũng đã rơi vào thế việt vị, đồng thời cũng không thể đánh bại Nguyên Mạnh trong tình huống đối mặt.

3.gif
var Không có gì thay đổi

Phút 21: Sau gần 2 phút check VAR, trọng tài Hoàng Thanh Bình vẫn bảo lưu quyết định. Tỷ số là 0-0.

report Lưới của Thép Xanh Nam Định đã rung lên, nhưng...

Phút 19: Bóng đã vào lưới Thép Xanh Nam Định sau một tình huống đá phạt góc. Tuy nhiên trọng tài Hoàng Thanh Bình đã cắt còi từ trước đó vì cho rằng cầu thủ áo đỏ đã phạm lỗi với Nguyên Mạnh.

2.gif
report Nguyên Mạnh mắc sai lầm

Phút 14: Nguyên Mạnh mắc sai lầm để đối thủ đoạt bóng ngay trong vòng cấm, nhưng Mạnh Dũng và Lucao lại xử lý chậm khiến cơ hội trôi qua.

1.gif
report Thép Xanh Nam Định giữ bóng tới 65%

Phút 11: Thép Xanh Nam Định giữ bóng tới 65% thời lượng. Tuy nhiên họ chưa thể biến ưu thế thành cơ hội rõ ràng trước cầu trúc chặt chẽ của chủ nhà Thể Công Viettel.

report Đội khách cầm bóng chủ động

Phút 8: Ngay trước vòng cấm, Lâm Ti Phông nhả bóng lại để Lý Công Hoàng Anh tung ra cú sửa lòng, nhưng bóng đi thiếu chính xác.

report Thể Công Viettel đáp trả

Phút 4: Thể Công Viettel đáp trả bằng tình huống lên bóng tốt bên cánh trái, tuy nhiên Mạnh Dũng đã việt vị khi nhận đường chuyền bằng đầu của đồng đội.

report Không được!

Phút 2: Thép Xanh Nam Định được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Romulo treo bóng vào nhưng các hậu vệ áo đỏ đã phá ra. Tình huống kết thúc với pha xử lý hỏng của Đình Sơn.

start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trận đá bù vòng 10 LPBank V.League 1-2025/26 giữa Thể Công Viettel và Thép Xanh Nam Định chính thức bắt đầu trên sân Hàng Đẫy sau hồi còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Thanh Bình.

Đội khách Thép Xanh Nam Định giao bóng.

report Nguyễn Xuân Son rạng rỡ tới Hàng Đẫy
641064718-17884206663452504-7157503371886216394-n.jpg
report Đội hình ra sân của Thép Xanh Nam Định
641620305-1572685021066045-69724.jpg
report Đội hình ra sân của Thể Công Viettel
641642590-916508614463919-160374.jpg
1000044224.jpg

Đây đang là mùa giải sóng gió đối với nhà đương kim vô địch. Chấn thương của Xuân Son, nhiều trụ cột sa sút phong độ và một chút thiếu may mắn khiến họ liên tục hụt hơi ở LPBank V.League 1.

Có thể giành chiến thắng bùng nổ ở một thời điểm nào đó nhưng xét trên hành trình dài, Nam Định rất thiếu ổn định. Những lần mất điểm liên tiếp trước Thanh Hóa, Bình Dương, những trận thua tối mặt trước Công an Hà Nội, Ninh Bình FC đã lấy đi của Nam Định rất nhiều. Thậm chí trước các đội đua trụ hạng như Đà Nẵng hay HAGL, Nam Định cũng không thể thắng.

Nó khiến lúc này, đội bóng thành Nam thậm chí đang phải đua trụ hạng chứ không thể nghĩ tới chức vô địch. Họ kém vị trí thứ nhì của Ninh Bình tới 15 điểm, kém vị trí dẫn đầu của CAHN tới 17 điểm. Trong khi đó Nam Định chỉ hơn vị trí xuống hạng của PVF-CAND đúng 1 điểm.

Thanh Hải
Tiểu Phùng
#Thép Xanh Nam Định vs Thể Công Viettel #Thép Xanh Nam Định vs Thể Công Viettel trực tiếp #Tường thuật Thép Xanh Nam Định vs Thể Công Viettel #Live Thép Xanh Nam Định vs Thể Công Viettel

Xem thêm

Cùng chuyên mục