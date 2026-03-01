Trực tiếp Thể Công Viettel vs Hà Nội FC 0-0 (H1): Không vào!!! Văn Chuẩn cứu thua CLB Hà Nội

TPO - Kyle Colonna trong pha tham gia tấn công đã có pha đánh đầu ngược rất nhạy cảm nhưng Văn Chuẩn kịp bay người cản phá cứu thua cho CLB Hà Nội.

report Văn Khang bỏ lỡ không tưởng 25': Pedro đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Văn Khang. Nhiệm vụ chỉ là đưa bóng vào khung thành trống nhưng cầu thủ Thể Công Viettel lại đệm bóng ra ngoài. report Thể Công Viettel được hưởng cú đá phạt nguy hiểm 23': Adriel phạm lỗi ngay trước rìa vòng cấm. Thể Công Viettel được hưởng tình huống đá phạt chính diện. Nên nhớ trước Nam Định ở vòng 13 LPBank V.League 1, chính Văn Khang đã "châm ngòi" cho bàn thắng của Thể Công Viettel từ cự ly đá phạt tương tự. report Thế trận đã trở nên giằng co hơn 15': Sau thời gian đầu lép vế, Hà Nội FC đã giật lại thế trận. Họ cầm bóng tốt hơn, khiến Thể Công Viettel tấn công vất vả hơn. Lúc này, 2 bên đang giằng co ở giữa sân. report Thể Công Viettel đang chiếm thế chủ động 10': Những phút đầu ghi nhận sự áp đảo từ phía Thể Công Viettel. Họ đã cho thấy sự ăn ý rõ rệt hơn đối thủ. report Thể Công Viettel lại tạo sóng gió trước khung thành Hà Nội FC 4': Kyle Colonna trong pha tham gia tấn công đã có pha đánh đầu ngược rất nhạy cảm. Rất tiếc cho Thể Công Viettel khi Văn Chuẩn đã đẩy bóng xuất thần. report Quá tiếc cho Thể Công Viettel 2': Ngay những phút đầu, Thể Công Viettel đã đe dọa đối phương. Văn Khang lẻn xuống cánh trái rồi đánh đầu trả ngược cho Lucao. Tiếc rằng trung vệ Hà Nội FC đã can thiệp kịp thời ngay trước khung thành. foul Trận đấu bắt đầu report 2 đội đã sẵn sàng cho trận đấu report 2 bên đều thiếu những trụ cột vì án treo giò Viettel không thể có 2 tiền vệ năng động và Nata và Văn Tú, trong khi đó Hà Nội FC thiếu công thần Hùng Dũng vì tấm thẻ đỏ anh vừa nhận sau tình huống đạp bóng thô bạo với đối thủ. report Đội hình thi đấu của Viettel và Hà Nội FC

Sau trận thắng 3-1 của Công an Hà Nội trước Hoàng Anh Gia Lai vào tối 28/2, Viettel càng chịu sức ép lớn. Họ biết rằng dù mùa giải mới bắt đầu cho chặng lượt về nhưng đội bóng này sẽ phải tăng tốc. Vì khoảng cách giữa Viettel với vị trí dẫn đầu của Công an Hà Nội đã lên tới 10 điểm.

Trong bối cảnh đội bóng ngành công an đã bị loại khỏi đấu trường cúp, chỉ còn lại mặt trận LPBank V.League 1 để phấn đấu, có thể nói họ sẽ tập trung toàn lực cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi đầu. Và như vậy, nhiệm vụ dành cho Viettel sẽ càng nặng nề.

Trước mắt, họ sẽ phải tìm kiếm 3 điểm khi đại chiến với Hà Nội FC vào tối nay. Hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng phải lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4. Cả 2 vẫn là những thế lực hàng đầu của bóng đá Việt Nam nhưng họ dường như đang đuối so với Ninh Bình FC và Công an Hà Nội.

Viettel đá đại chiến tốt nhưng lại mất điểm lãng xẹt trước các CLB trong nhóm cuối như HAGL và SLNA. Trong khi đó Hà Nội FC vẫn chưa thực sự mang tới cảm giác an tâm.

Dù biết rằng đội bóng thủ đô đang trở lại mạnh mẽ với những kết quả tốt trong thời gian qua, nhưng vẫn còn đó chút lo lắng cho khi họ đang phòng ngự khá thất thường.

Ở những trận đấu vừa qua, người hâm mộ vẫn cảm giác còn chút gì đó mong manh trong cách vận hành của đội bóng. Họ thắng Becamex TPHCM chật vật, thua trước Ninh Bình FC rồi trắng tay khi gặp Hà Tĩnh. Hà Nội FC cũng không thắng lần nào ở 4 màn so tài gần nhất với Thể Công Viettel, gồm 3 thất bại. Sợ rằng ở Hàng Đẫy, kịch bản ấy sẽ tái hiện.