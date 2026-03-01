Trực tiếp MU vs Crystal Palace 0-0 (H1): MU tung đội hình tấn công cực mạnh

TPO - Với phong độ cao và lợi thế sân nhà Old Trafford, MU quyết tâm nối dài mạch thắng trong cuộc chạm trán với Crystal Palace ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, "Đại bàng" lại mang tới thách thức không nhỏ khi từng hai lần liên tiếp giành chiến thắng tại thánh địa của "Quỷ đỏ", hứa hẹn một cuộc so tài đầy khó lường.

report Thẻ vàng đầu tiên 6': Tiền vệ Kamada của Crystal Palace phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. report VÀO!!! Crystal Palace mở tỷ số sớm 4': Crystal Palace có một khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại Old Trafford. Từ một tình huống cố định, Lacroix thoát khỏi sự đeo bám của Yoro, bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc lưới, trong sự bất lực và sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội chủ nhà. report Trận đấu bắt đầu 1': Đội chủ nhà MU ra sân với trang phục truyền thống áo đỏ - quần trắng, trong khi Crystal Palace xuất hiện trong bộ áo trắng viền xanh - quần trắng viền xanh. MU giao bóng. report Hai đội khởi động report Đội hình xuất phát Crystal Palace report Đội hình xuất phát MU

Dưới thời HLV Michael Carrick, đoàn tàu MU từng chững lại tại London Stadium trước West Ham, nhưng “Quỷ đỏ” đã lập tức trở lại đúng quỹ đạo bằng chiến thắng thuyết phục trước Everton. Đó không chỉ là màn phục hận trước người cũ David Moyes, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng top 4 đang ngày càng rõ ràng của đội chủ sân Old Trafford.

Trong đêm thi đấu tại Hill Dickinson, “siêu dự bị” Benjamin Sesko tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng thứ 7 tại Premier League mùa này. Đáng chú ý, chân sút người Slovenia đã có 5 pha lập công chỉ trong 6 trận gần nhất kể từ khi Ruben Amorim rời ghế nóng, cho thấy khả năng bùng nổ đúng thời điểm quyết định.

Chiến thắng ấy giúp MU tiếp tục nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vào top 4, kém Aston Villa đúng 3 điểm trong cuộc đua chen chân vào top 3.

Phong độ của “Quỷ đỏ” là điều khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Giành tới 16/18 điểm tối đa trong 6 vòng gần nhất, không đội bóng nào tại Premier League đạt thành tích tốt hơn họ ở cùng giai đoạn. Kể từ Boxing Day, MU cũng là tập thể duy nhất chưa nếm mùi thất bại tại giải đấu.

Tại “Nhà hát của những giấc mơ”, đội bóng áo đỏ đang sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, ghi ít nhất hai bàn mỗi trận vào lưới Tottenham, Man City và Fulham. Tuy nhiên, thử thách sắp tới không hề dễ dàng khi họ phải chạm trán một đối thủ giàu động lực và đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ.

Ở bên kia chiến tuyến, tương lai của HLV Oliver Glasner tại Crystal Palace vẫn là dấu hỏi lớn sau những buổi họp báo đầy ẩn ý. Dẫu vậy, trên sân cỏ, các học trò của ông đang tạo ra tín hiệu tích cực.

Chiến thắng 2-0 trước Zrinjski Mostar tại đấu trường châu Âu, với các pha lập công của Maxence Lacroix và Evann Guessand, giúp Palace nuôi hy vọng tiến sâu. Trước đó, họ cũng vượt qua Wolverhampton 1-0, qua đó có 2 trận thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ đầu tháng 12.

Sau chuỗi 12 trận không thắng kéo dài từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 2, Palace đang dần tìm lại sự ổn định với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của “Đại bàng” vẫn nằm ở phong độ sân khách: chỉ 1 chiến thắng trong 8 chuyến xa nhà gần đây, và đáng chú ý là cả 7 trận gần nhất họ đều ghi bàn nhưng cũng đồng thời thủng lưới.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến sự cảnh báo cho MU. Palace từng để thua 1-2 trên sân nhà hồi tháng 11, nhưng lại toàn thắng trong hai lần gần nhất làm khách tại Old Trafford. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, đội bóng London sẽ trở thành CLB thủ đô đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp tại “Nhà hát của những giấc mơ” trong kỷ nguyên Premier League.

Cuộc so tài lần này vì thế không chỉ là bài kiểm tra phong độ, mà còn là phép thử bản lĩnh trong giai đoạn nước rút. MU có điểm tựa sân nhà và đà hưng phấn, nhưng Palace lại mang theo khát khao chứng minh và cái duyên đáng gờm mỗi khi hành quân tới Old Trafford.