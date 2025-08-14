Trực tiếp Siêu cúp châu Âu, PSG vs Tottenham, 02h00 ngày 14/8: Liệu có bất ngờ?

TPO - Thật dễ dàng để hình dung về một chiến thắng áp đảo của PSG ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2025, nhưng trong một trận đấu nhiều ý nghĩa, không loại trừ khả năng Tottenham sẽ làm nên bất ngờ tại Stadio Friuli, Udine (Italia).

PSG đến với Siêu Cúp châu Âu 2025 với tư cách nhà vô địch Champions League 2024/25, nơi họ thể hiện sức mạnh không gì cản nổi với những chiến thắng đặc biệt ấn tượng, bao gồm kết quả 5-0 ở trận chung kết với Inter. Đây là lần thứ hai PSG tham gia vào trận tranh Siêu Cúp, sau lần đầu vào năm 1996 và thua Juventus với tổng tỷ số 2-9. Điều này đồng nghĩa, Les Parisiens đang đứng trước cơ hội sở hữu danh hiệu này lần đầu tiên trong lịch sử.

Hồi tháng trước, đội quân của Luis Enrique đã bỏ lỡ danh hiệu FIFA Club World Cup 2025 sau thất bại bất ngờ trước Chelsea. Điều này cho thấy PSG không phải không thể đánh bại. Họ vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, và quyết tâm này được thể hiện bằng hai bản hợp đồng hơn 100 triệu bảng với hậu vệ Illia Zabarnyi cùng thủ môn Lucas Chevalier.

Về phía Tottenham, sau khi cán đích ở vị trí thứ 17 mùa trước, Thomas Frank đã được bổ nhiệm với nhiệm vụ đưa Spurs tới vinh quang mới, với bước ngoặt hy vọng được tạo ra từ chức vô địch Europa League 2024/25. Mặc dù vậy, dù đã chi ra hơn 120 triệu bảng để tăng cường lực lượng, quá trình tái thiết đang diễn ra chậm chạp.

Tuy có mục tiêu tương tự PSG - lần đầu giành Siêu cúp châu Âu - nhưng xét cả về chất lượng đội hình, lối chơi đến tính gắn kết, đội bóng Bắc London khó có thể so sánh. Họ cũng có rất ít cơ sở để tạo nên chiến thắng bất ngờ như đồng hương Chelsea đã làm tại chung kết FIFA Club World Cup. Cơ sở để Spurs tự tin chính là ở trận đối đầu duy nhất tại giải giao hữu ICC Cup 2017. Thời điểm ấy Spurs đang là á quân Premier League và được biết đến là đội bóng gắn bó, tràn đầy năng lượng. Không ngạc nhiên khi họ giành chiến thắng 4-2.