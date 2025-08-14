Trực tiếp Siêu cúp châu Âu, PSG vs Tottenham, 0-1 (Hết H1): Van de Ven ghi bàn, Spurs vươn lên dẫn trước

TPO - Tottenham đã mở tỷ số sau 2 cú sút. Từ quả treo bóng của thủ môn Vicario, Palhinha sút bóng cận thành đi vào xà ngang, sau đó Micky van de Ven lao vào đá bồi, khiến lưới PSG tung lên.

time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về Tottenham. Đại diện nước Anh đã tạo nên thế trận hợp lý trước PSG và có được bàn thắng quan trọng của Van de Ven. report Cầu môn PSG lại chao đảo Phút 45: Kusdus đánh đầu đưa bóng đi vào cột dọc PSG. Tuy nhiên trọng tài xác định Richarlison đã việt vị trước đó. goal Tottenham vươn lên dẫn trước Phút 38: Tottenham đã mở tỷ số sau 2 cú sút. Từ quả treo bóng của thủ môn Vicario, Palhinha sút bóng cận thành đi vào xà ngang, sau đó Micky van de Ven lao vào đá bồi, khiến lưới PSG tung lên. report Dembele bỏ lỡ cơ hội Phút 34: Kvaratskhelia đột phá và chuyền vào vòng cấm. Cầu thủ Tottenham phá bóng tới đúng chân Dembele, mang đến cơ hội tuyệt vời để cầu thủ người Pháp mở tỷ số. Thế nhưng Dembele lại đưa bóng đi vọt xà. report Cơ hội khác cho Tottenham Phút 32: Tottenham đang tạo nên thế trận khá tốt trước PSG. Họ thực hiện quả tạt từ cánh phải. Bóng không tới được vị trí của Richarslison nhưng Kudus có cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên bóng bị chặn lại. report PSG lên bóng tốc độ Phút 29: PSG lên bóng tốc độ và Barcola thâm nhập từ cánh trái. Anh nỗ lực thực hiện đường trả ngược nhưng Danso đã chặn lại. report Tottenham suýt mở tỷ số Phút 22: Từ sai lầm của cầu thủ PSG, Richarlison cướp bóng, chuyền cho đồng đội và nhận lại, sau đó dẫn bóng trước khi tung ra cú sút căng về phía khung thành của Lucas Chevalier. Tuy nhiên thủ môn tân binh của PSG đã bay người cản phá thành công. report Không được! Phút 17: Tottenham hưởng quả đá phạt bên cánh trái tuy nhiên không thể tận dụng thành công. Bóng treo vào trước cầu môn và Palhinha đánh đầu vọt xà. report PSG cầm bóng áp đảo Phút 14: Sau những phút đầu, PSG đang dần kiểm soát thế trận và cầm bóng áp đảo. Tottenham cũng chuyển sang chơi phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công từ hai cánh. report Cú sút đầu tiên Phút 8: PSG phối hợp nhịp nhàng để thâm nhập từ cánh trái, kết thúc bằng cú xoay người dứt điểm rất thiếu chính xác của Kvaratskhelia. report Nhịp độ trận đấu khá chậm Phút 5: Hai đội đều không vội vàng, tiếp cận trận đấu một cách thận trọng khiến tiết tấu diễn ra tương đối chậm. start Trận đấu bắt đầu! Trận tranh Siêu Cúp châu Âu giữa PSG và Tottenham tại Stadenham tại Stadio Friuli, Udine (Italia) chính thức bắt đio Friuli, Udine (Italia) chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Pinheiro. Tottenham giao bóng. report Các nhà vô địch Champions League chiếm ưu thế 11/12 trận tranh Siêu Cúp châu Âu gần nhất, phần thắng đều thuộc về nhà vô địch Champions League. report Những hình ảnh tại Stadio Friuli, Udine (Italia) report Đội hình ra sân của Tottenham Đá chính: Vicario, Van de Ven, Danso, Romero, Porro, Sarr, Bentancur, Palhinha, Spence, Richarlison, Kudus. Dự bị: Kinsky, Austin, Tel, Gray, Bergvall, Solanke, Johnson, Odobert, B Davies, Byfield, Vuskovic. report Đội hình ra sân của PSG Đá chính: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. Dự bị: Safonov, Marin, Beraldo, Ruiz, Ramos, Lee, L Hernandez, Kamara, Mbaye.

PSG đến với Siêu Cúp châu Âu 2025 với tư cách nhà vô địch Champions League 2024/25, nơi họ thể hiện sức mạnh không gì cản nổi với những chiến thắng đặc biệt ấn tượng, bao gồm kết quả 5-0 ở trận chung kết với Inter. Đây là lần thứ hai PSG tham gia vào trận tranh Siêu Cúp, sau lần đầu vào năm 1996 và thua Juventus với tổng tỷ số 2-9. Điều này đồng nghĩa, Les Parisiens đang đứng trước cơ hội sở hữu danh hiệu này lần đầu tiên trong lịch sử.

Hồi tháng trước, đội quân của Luis Enrique đã bỏ lỡ danh hiệu FIFA Club World Cup 2025 sau thất bại bất ngờ trước Chelsea. Điều này cho thấy PSG không phải không thể đánh bại. Họ vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, và quyết tâm này được thể hiện bằng hai bản hợp đồng hơn 100 triệu bảng với hậu vệ Illia Zabarnyi cùng thủ môn Lucas Chevalier.

Về phía Tottenham, sau khi cán đích ở vị trí thứ 17 mùa trước, Thomas Frank đã được bổ nhiệm với nhiệm vụ đưa Spurs tới vinh quang mới, với bước ngoặt hy vọng được tạo ra từ chức vô địch Europa League 2024/25. Mặc dù vậy, dù đã chi ra hơn 120 triệu bảng để tăng cường lực lượng, quá trình tái thiết đang diễn ra chậm chạp.

Tuy có mục tiêu tương tự PSG - lần đầu giành Siêu cúp châu Âu - nhưng xét cả về chất lượng đội hình, lối chơi đến tính gắn kết, đội bóng Bắc London khó có thể so sánh. Họ cũng có rất ít cơ sở để tạo nên chiến thắng bất ngờ như đồng hương Chelsea đã làm tại chung kết FIFA Club World Cup. Cơ sở để Spurs tự tin chính là ở trận đối đầu duy nhất tại giải giao hữu ICC Cup 2017. Thời điểm ấy Spurs đang là á quân Premier League và được biết đến là đội bóng gắn bó, tràn đầy năng lượng. Không ngạc nhiên khi họ giành chiến thắng 4-2.