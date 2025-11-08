Trực tiếp PVF-CAND vs Thể Công Viettel 1-0 (H1): Không vào!! Lucao lỡ cơ hội

TPO - Tiền đạo Lucao thoát xuống bên cánh phải đón đường chuyền đồng đội trước khi tung pha dứt điểm cực căng, buộc thủ môn PVF-CAND phải tung người cản phá.

report Bá Đạt dứt điểm nguy hiểm Phút 37: Cầu thủ PVF-CAND sút từ khoảng cách hơn 25m, khiến khung thành Thể Công bị đe dọa. report PVF-CAND cầm bóng 58% Phút 36: Sau bàn mở tỷ số của PVF-CAND, Thể Công chưa thể áp đặt thế trận để tấn công chủ động. report Armarildo bị đau Phút 35: Ngoại binh PVF-CAND bị đau sau pha va chạm nhưng vẫn tiếp tục thi đấu. report Cú sút đầu tiên của Thể Công Viettel Phút 30: Thủ môn Sỹ Huy trổ tài cứu thua cú sút từ Lucao. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của Thể Công ở trận này. report Lucao, Damian Vu bị chia cắt Phút 25: Sau nửa thời gian hiệp một, PVF-CAND đang làm tốt nhiệm vụ chia cắt các tuyến của Thể Công. Hai cầu thủ tấn công của đội khách là Lucao và Damian Vu đang nhận ít bóng, thường xuyên lùi về sâu để tìm cách kết nối với đồng đội tuyến dưới. goal VÀO! PVF-CAND mở tỷ số 1-0 Phút 21: Amarildo ghi bàn từ cú sút nhắm vào góc xa khung thành Thể Công Viettel. Bóng đá chạm chân một cầu thủ Thể Công, đổi hướng khiến thủ môn Văn Việt bị bất ngờ. report Thế trận ru ngủ Phút 12: Nhịp độ trận đấu đang diễn ra rất chậm khi cả PVF-CAND và Thể Công đều chơi thận trọng. Bóng đang tập trung nhiều ở tuyến giữa, lững thững trôi đi khi 2 CLB vẫn bình tĩnh thăm dò đối phương. report Phan Tuấn Tài solo táo bạo Phút 8: Hậu vệ Thể Công Viettel cầm bóng sộc thẳng vào vùng cấm của PVF-CAND. Tuấn Tài vượt qua 2 người. Đến chốt chặn thứ 3, Tuấn Tài bị chặn lại. report PVF-CAND nhập cuộc chủ động Phút 4: Tương tự các trận gần đây, PVF-CAND luôn đẩy cao đội hình tấn công ở những phút đầu. Các học trò của Thạch Bảo Khanh đang dồn bóng nhiều sang biên để tìm cơ hội tạt vào vùng cấm. start Trận đấu bắt đầu Đội chủ nhà giao bóng trước. photo Không khí trên sân PVF trước giờ bóng lăn report PVF-CAND nếm mùi khắc nghiệt V.League Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đã có khởi đầu như mơ bằng trận thắng SLNA ngay vòng đầu. Kể từ đó, tân binh V.League đi qua chặng đường đầy gian khổ và từ từ rơi xuống vị trí bét bảng. 3 trận gần nhất, PVF-CAND thua Hà Nội, CAHN và Ninh Bình. Lần lượt chạm trán những CLB "máu mặt" ở V.League, PVF-CAND ngay lập tức lộ vấn đề về đẳng cấp khi đặt lên bàn cân với các CLB mạnh nhất giải đấu. report Trận đấu lùi lại một tiếng Fanpage của CLB Bóng đá PVF-CAND thông báo trận đấu lùi lại một tiếng vì đội khách Thể Công Viettel gặp sự cố tắc đường khi di chuyển tới sân. Như vậy, trận thư hùng giữa PVF-CAND và Thể Công diễn ra lúc 19h00. report Cục diện BXH V.League trước vòng 11 PVF-CAND và Thể Công Viettel đang đứng ở 2 thế cực. Đội chủ nhà. PVF-CAND đang xếp bét bảng với 7 điểm và hiệu số thấp hơn các đối thủ. Trong khi đó, Thể Công đang đua vô địch. report Đội hình xuất phát Thể Công Viettel report Đội hình xuất phát PVF-CAND

Trên BXH V.League 2025/26 sau vòng 10, Thể Công đang đứng thứ 3 với 18 điểm. Thầy trò HLV Velizar Popov bước vào mùa giải mới với nhiều biến động, không cần ồn ào nhưng từng vòng đấu trôi qua với họ là bước tiến khá chắc chắn. Lúc này, Thể Công chỉ kém Ninh Bình 6 điểm ở vị trí dẫn đầu và chơi ít hơn đối thủ một trận.

Với PVF-CAND, vẫn là câu chuyện làm cách nào để thoát khỏi nhóm trụ hạng. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đang xếp thứ 10, song có cùng 7 điểm với 4 đội còn lại. Ngay ở trận ra quân V.League mùa này, PVF-CAND thắng SLNA. Nhưng kể từ cú chạy đà ấn tượng ấy, tân binh của V.League vẫn mòn mỏi tìm kiếm thêm chiến thắng.

Trận đấu trên sân của PVF-CAND sẽ là cuộc đấu trí cân não giữa 2 HLV Thạch Bảo Khanh và Popov. Với triết lý của 2 HLV, cuộc thư hùng này khó diễn ra theo thế trận hấp dẫn và có nhiều bàn thắng. PVF-CAND là chủ nhà, song sự khác biệt lực lượng không cho phép họ chơi chủ động tấn công. Còn với Thể Công, vẫn là sự thực dụng quen thuộc, ưu tiên đảm bảo không thủng lưới.

Mục tiêu của Thể Công chắc chắn là 3 điểm trọn vẹn. Đối đầu PVF-CAND là cơ hội quá tốt để đội bóng màu áo lính giành trọn vẹn điểm số để tiếp tục cuộc đua vô địch. Còn với PVF-CAND, nỗ lực để giữ lại ít nhất một điểm trên sân nhà vẫn là mục tiêu thiết thực hơn. Tất nhiên, PVF-CAND có thể nhìn lại cách mà Thể Công để thua HAGL để tìm ra những tia hy vọng để khiến đối thủ ôm hận ở thánh địa của mình.

Trận đấu này, 2 CLB có lực lượng mạnh nhất.