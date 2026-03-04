Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ (Hết H1: 1-0): Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội

TPO - Trong hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam đã có được điều mình cần là bàn dẫn trước. Người lập công là Vạn Sự. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội nới rộng khoảng cách.

foul Hiệp 2 bắt đầu 46': NHM chắc chắn chờ đợi thêm những bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam. report Tiếc quá, Huỳnh Như bỏ lỡ cơ hội 45': Diễm My mở bóng rất chất lượng từ tuyến dưới và Huỳnh Như băng xuống đối mặt thủ môn Ấn Độ. Nhưng cô lại khống chế bóng lập bập, ném đi cơ hội tốt. report Nguy hiểm 40': Kim Thanh vừa phải lao ra chặn một pha tấn công chính diện mà Ấn Độ tạo ra. Các trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam đã để lộ ra khoảng trống và suýt phải trả giá. report Ấn Độ đang nỗ lực lên bóng 36': Sau bàn thua, các cầu thủ áo xanh đang cố gắng lấy lại thế trận để dàn xếp các pha tấn công. Nhưng họ vấp phải hệ thống phòng thủ chắc chắn của đội tuyển nữ Việt Nam. goal VÀO, đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn với siêu phẩm của Vạn Sự 30': Vạn Sự ghi bàn đẳng cấp với cú đặt lòng gọn gàng làm tung lưới. Đội tuyển nữ Việt Nam đã cụ thể hóa lợi thế ép sân. report Bích Thùy lại có cơ hội 27': Bích Thùy lẻn xuống đối mặt thủ môn Ấn Độ. Cú đá của tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam không tốt, nhưng trước đó trọng tài đã phất cờ việt vị. report Việt Nam chưa thể áp sát vòng cấm liên tục 19': Các cầu thủ Ấn Độ áp sát liên tục, sẵn sàng phạm lỗi khi cần. Vì vậy đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp khó khăn. report Không vào, bóng đập xà ngang 14': Bích Thùy tung cú sút ở rìa vòng cấm đưa bóng dội xà ngang khung thành Ấn Độ. Ngay sau đó Huỳnh Như xâm nhập và tung ra cú đá bồi. Tiếc rằng bàn thắng vẫn chưa đến. report Ấn Độ thử vận may 8': Cầu thủ áo xanh tung cú sút từ rất xa. Tuy nhiên bóng đi quá hiền với thủ môn tuyển nữ Việt Nam. report Đội tuyển nữ Việt Nam đang duy trì sự chủ động 5': Các cô gái áo đỏ áp sát quyết liệt, giữ tốc độ ở mức cao để ép đối thủ phải mắc sai lầm. foul Trận đấu bắt đầu report Trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại Ấn Độ Cách đây 3 năm khi gặp nhau tại ASIAD tại Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại Ấn Độ 2-0. Lần này khi gặp lại, đội được kỳ vọng có thể tạo ra cách biệt lớn hơn. report Đội hình ra sân của đội tuyển nữ Việt Nam Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tin vào những gương mặt quen thuộc như Bích Thùy, Vạn Sự... Đặc biệt, Dương Thị Vân đã tái xuất sau thời gian chấn thương.

Xét về tương quan, Việt Nam vẫn vượt trội đội tuyển Nam Á. Nếu như 7 VCK gần nhất Việt Nam tham dự cả 7 thì trong cùng giai đoạn, Ấn Độ chỉ góp mặt đúng 1 lần. Nếu như vị trí của Việt Nam trên BXH FIFA là 36 thì Ấn Độ xếp tận 67.

Trình độ giữa 2 đội thực sự là rất chênh lệch. Đến tuyển Nepal từng thua dễ Việt Nam mà các cô gái Ấn Độ cũng trắng tay trong trận giao hữu tiền Asian Cup 2026. Ngoài ra Ấn Độ còn phơi áo trước Uzbekistan hay Iran.

Tất cả các tuyển thủ Ấn Độ chưa có bất cứ lần nào dự Cúp châu Á. Năm 2022 khi họ đăng cai, tất cả đều không được ra sân bất cứ phút nào do tuyển nữ Ấn Độ rút lui vào giờ chót, lý do vì họ ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chưa dừng lại ở đó, nếu như HLV Mai Đức Chung đã quá quen thuộc với các tuyển thủ Việt Nam, dẫn dắt đội qua nhiều năm tháng vì HLV trưởng tuyển Ấn Độ, bà Amelia Valverde, chỉ mới có 2 tháng làm việc với đội sau khi được bổ nhiệm muộn.

Trong tay bà là một tập thể kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nhưng dường như trong tay bà không phải là tập thể sẵn sàng nhất. Các thành viên tuyển Ấn Độ hội quân muộn, đã vậy còn gặp rắc rối về trang phục thi đấu khiến họ thừa nhận “không có sự tập trung tối đa”.

Bên cạnh đó, nhiều thành viên thi đấu nước ngoài về hội quân sát giờ nên không thể tập luyện cùng đội. Ví dụ cầu thủ xuất sắc nhất của Ấn Độ, Manisha Kalyan (đang thi đấu ở Peru) chưa có buổi tập nào với huấn luyện viên mới trước khi đội đến Úc tham dự giải đấu này.

Các cô gái Ấn Độ đang đối mặt với nhiều trở ngại. Mức độ ảnh hưởng của những trở ngại này sẽ chỉ được phản ánh khi trận đấu bắt đầu…

