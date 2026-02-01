Trực tiếp MU vs Fulham 1-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Casemiro bật cao đánh đầu ghi bàn đưa MU vươn lên dẫn Fulham 1-0. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

report Hết hiệp 1 45+3': MU tạm dẫn Fullham 1-0 report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ report Thẻ vàng đầu tiên 42': Andersen của Fulham nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Mbeumo. report Iwobi sút xa 40': Tiền vệ Fulham tìm được khoảng trống và tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng Lammens nhanh nhẹn đổ người về phía phải, ôm gọn bóng, bảo toàn mành lưới cho MU. report Nỗ lực không thành 35': Wilson cuối cùng cũng có cơ hội chạm bóng trong vòng cấm MU, nhưng cú dứt điểm của anh nhanh chóng bị các hậu vệ đội chủ nhà kịp thời chặn lại. report Không được! 31': Mbeumo băng vào vòng cấm, nhưng Cuenca kịp thời phá bóng, cứu thua cho Fulham. MU được hưởng quả phạt góc, nhưng quả tạt của Mbeumo nhắm vào cột gần nhưng bị các hậu vệ đội khách cản phá thành công. report Fulham nỗ lực tìm bàn gỡ 25': Fulham đang dần tiếp cận những khu vực nguy hiểm trong phần sân MU. Lần này, quả tạt từ Chukwueze bị đổi hướng và đi thẳng vào tay Lammens, không tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự. report Fulham tìm cách phản công 22': Castagne có khoảng trống rộng bên cánh phải, nhưng pha chuyền bóng của anh đến Jimenez lại thiếu chính xác. Đợt tấn công của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. report VÀO!!! MU mở tỷ số 19': Fernandes thực hiện quả phạt trực tiếp, treo bóng chính xác vào cột xa. Casemiro bật cao hơn Cuenca, đánh đầu tung lưới thủ môn Leno của Fulham. report MU bị hủy penalty 16': Matheus Cunha đột phá mạnh mẽ từ cánh phải, xâm nhập vòng cấm Fulham thì bị Jorge Cuenca phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng sau khi VAR vào cuộc, xác định lỗi của Cuenca xảy ra ngoài vòng cấm nên MU sẽ được hưởng quả đá phạt trực tiếp. report Lammens phản xạ xuất thần 13': Từ quả tạt của Wilson, Cuenca đánh đầu nhả bóng vào khu vực cấm địa, tạo điều kiện cho trung vệ Andersen lao vào đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, Lammens phản xạ xuất thần, kịp đẩy bóng ra ngoài, cứu thua cho đội chủ nhà. report Quả phạt góc đầu tiên 8': Từ cánh phải, Mbeumo treo bóng vào vòng cấm. Maguire bật cao đánh đầu, nhưng Leno xuất sắc lao người ôm gọn bóng. report Leno cứu thua 5': Amad ngoặt bóng từ cánh phải, vượt qua Robinson trước khi tung cú cứa lòng về phía khung thành Fulham, nhưng thủ môn Leno đã kịp thời đẩy bóng cứu thua. report Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu. Đội chủ nhà MU ra sân trong trang phục đỏ trắng. Đội khách Fulham thi đấu trong trang phục trắng đen, giao bóng trước ở hiệp một. report Cầu thủ 2 đội khởi động report Bầu không khí náo nhiệt tại Old Trafford report Phòng thay đồ hai đội trước trận đấu report Đội hình xuất phát Fullham report Đội hình xuất phát MU

Hẳn HLV Ruben Amorim cũng phải chạnh lòng khi người kế nhiệm - Michael Carrick - đã tạo ra chuỗi chiến thắng gây tiếng vang trước hai “ông lớn” hàng đầu Premier League. Sau thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Manchester City, MU tiếp tục nối dài mạch hưng phấn bằng màn rượt đuổi kịch tính 3-2 ngay trên sân Emirates, qua đó khiến Arsenal lần đầu gục ngã trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa này.

Trong trận cầu tại London, Bryan Mbeumo mở màn, Patrick Dorgu ghi dấu ấn với cú sút xa uy lực, trước khi Matheus Cunha khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng một siêu phẩm đúng nghĩa. Những kết quả ấn tượng đó không chỉ giúp MU bám sát top 4, mà còn đưa Michael Carrick đi vào lịch sử CLB.

Cụ thể, Carrick trở thành HLV đầu tiên kể từ tháng 2/2010 giúp MU đánh bại liên tiếp hai đội bóng khởi đầu vòng đấu trong top 2 Premier League. Trong bối cảnh tương lai dài hạn trên ghế huấn luyện vẫn chưa được định đoạt, cựu tiền vệ người Anh rõ ràng đang tự nâng cao đáng kể vị thế của mình.

Khoản đầu tư mạnh tay cho hàng công trong mùa hè đang phát huy hiệu quả rõ rệt. MU đã ghi bàn ở 11 trận Premier League liên tiếp, đồng thời chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trong 3 trận sân nhà gần nhất tại Old Trafford.

Tuy nhiên, vượt qua Man City và Arsenal mới chỉ là hai bài kiểm tra đầu tiên. Phía trước Carrick là một đối thủ không kém phần khó chịu: Fulham của Marco Silva, đội bóng đang nuôi tham vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Sau giai đoạn đầu mùa thi đấu thiếu ổn định, với 9 chiến thắng và 9 thất bại trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 12, Fulham đã có sự lột xác rõ rệt. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng thành London chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất, giành tới 5 chiến thắng.

Ở vòng đấu trước, Harry Wilson một lần nữa sắm vai người hùng khi thực hiện cú đá phạt thành bàn ở phút bù giờ, giúp Fulham ngược dòng đánh bại Brighton 2-1 đầy kịch tính tại Craven Cottage.

Hiện xếp thứ 7 trên BXH, Fulham chỉ kém top 4 đúng 6 điểm và còn đá ít hơn 1 trận. Đáng chú ý, phong độ sân khách của thầy trò Marco Silva cũng đang cải thiện mạnh mẽ, với 10 điểm giành được trong 5 chuyến xa nhà gần nhất, sau khi chỉ có đúng 1 điểm ở 6 trận sân khách đầu mùa.

Ở lượt đi, Fulham từng cầm hòa MU 1-1, và họ cũng không xa lạ gì với cảm giác chiến thắng tại Old Trafford, khi từng ca khúc khải hoàn ở đây vào tháng 2/2024, dù đó mới chỉ là chiến thắng duy nhất của Fulham trong 20 lần làm khách gần nhất trước “Quỷ đỏ” tại Premier League.

Với phong độ thăng hoa của MU và sự lì lợm đang trở lại của Fulham, cuộc chạm trán tại Old Trafford hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng 24 Premier League 2025/26.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD