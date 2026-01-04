Trực tiếp Leeds vs MU 1-1 (H2): Vào!!! Cunha gỡ hoà cho MU

report HLV Amorim sử dụng 6 hậu vệ trong đội hình xuất phát

HLV Amorim cho thấy sự thận trọng tại Elland Road khi sử dụng 6 hậu vệ ngay từ đầu, bao gồm Dorgu, Shaw, Dalot, Martinez, Heaven và Yoro. Trong đó, Dorgu nhiều khả năng được đẩy lên vị trí tiền đạo cánh phải giống như ở trận đấu với Newcastle.