Trực tiếp lễ trao giải Oscar 2023: Phim của đả nữ Dương Tử Quỳnh có cơ hội thắng lớn

TPO - Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra vào sáng 13/3 (giờ Việt Nam). Bộ phim chủ đề đa vũ trụ "Everything Everywhere All at Once" dẫn đầu danh sách với 11 đề cử, Dương Tử Quỳnh được dự đoán giành tượng vàng của Viện Hàn lâm.