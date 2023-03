Sử dụng toán học để dự đoán Oscar 2023

TPO - Theo công thức tính toán được kỳ công xây dựng bởi chuyên gia phân tích số liệu Ben Zauzmer đến từ tờ The Hollywood Reporter, "Everything Everywhere All At Once" đang nắm trong tay 68,1% khả năng thắng giải Phim truyện xuất sắc tại Lễ trao giải Oscar năm nay.

Dựa trên hệ thống dữ liệu hết sức chi tiết về hành trình tiền Oscar của phim tranh giải, tham chiếu với đặc trưng của các mùa giải trước, năm ngoái công thức của Ben Zauzmer đã dự đoán chính xác 19 trên 20 hạng mục. Song một phần cũng là vì mùa phim 2022 không có gì quá nổi bật.

Oscar năm nay được đánh giá là khó đoán hơn nhiều bởi các phim tranh giải đều có màu sắc riêng, mang đậm tính đột phá, vượt ra khỏi khuôn mẫu thông thường.

Cùng xem những phép tính đã chọn ra ai là người thắng cuộc tại buổi lễ sắp tới.

Phim truyện xuất sắc

Những chiến thắng của Spotlight, Moonlight, Green Book, Parasite hay CODA trong những năm qua cho thấy Viện Hàn Lâm vẫn ưu tiên hướng đến những phim khai thác vấn đề thời sự. Được dự đoán thắng lớn tại mùa giải năm nay, Everything Everywhere All At Once lại là phim đậm tính thể nghiệm. Dẫu đã có thành tích tốt tại các giải tiền Oscar thì liệu một tác phẩm phá cách như thế này có thể lọt vào mắt xanh của Viện Hàn Lâm.

Đạo diễn xuất sắc

Theo tính toán số liệu, Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once) có 59% thắng giải và trở thành bộ đôi đạo diễn thứ ba trong lịch sử, sau Jerome Bobbins & Robert Wise (West Side Story) và anh em nhà Coen (No Country For Old Men) chiến thắng hạng mục này. Nếu điều đó không xảy ra thì Martin McDagh (The Banshees of Inisherin) hay Todd Field (Tar) đều là những cái tên hoàn toàn xứng đáng.

Nam chính xuất sắc

Cả ba vị trí dẫn đầu đều có bước đà ấn tượng trước đêm trao giải. Colin Farrell vừa thắng giải Golden Globe (Quả cầu Vàng) cho phim hài/nhạc kịch. Sự trở lại ngoạn mục của Brendan Fraser được ghi nhận qua hai giải Critics Choice Award và Screen Actors Guild (SAG). Tuy nhiên ứng cử viên số một cho tượng vàng Oscar thuộc về Austin Butler, màn hóa thân xuất sắc vào vai huyền thoại Elvis Presley đã giúp anh có được giải BAFTA và Golden Globe cho phim chính kịch, cả hai đều là chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Brendan Fraser.

Nữ chính xuất sắc

Hạng mục Nữ chính là cuộc đua song mã giữa Cate Blanchett và Michelle Yeoh, các phép tính đã lựa chọn Cate Blanchett là người thắng cuộc. Với phim Tar, Cate Blanchett đã có “vai diễn thế kỷ”, càn quét gần như các giải thưởng quan trọng tiền Oscar (BAFTA, Critics Choice Award, Golden Globe).

Tuy nhiên ở giải thưởng gần nhất là SAG, Michelle Yeoh đã giành chiến thắng, khiến cho cuộc đua trở nên khó lường hơn. Liệu Michelle Yeoh có thể chiến thắng “vai diễn thế kỷ” của Cate Blanchett?

Nam phụ xuất sắc

Dẫn đầu cuộc đua Nam phụ là diễn viên gốc Việt – Quan Kế Huy, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục sau thời gian dài “mất tích” khỏi Hollywood.

Phần trăm chiến thắng rất lớn (78,9%) nhưng anh sẽ phải vượt qua hai đối thủ cực kỳ nặng ký xếp ngay sau. Barry Keoghan và Bredan Gleeson, hai cái tên kỳ cựu góp phần lớn vào thành công của The Banshees of Inisherin và được giới chuyên môn ủng hộ nhiệt tình.

Nữ phụ xuất sắc

Thời gian đầu của mùa giải thưởng, Kerry Condon (The Banshees of Inisherin) đã liên tục chiến thắng và được cho là dễ dàng ẵm giải nữ phụ. Song đột nhiên Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) xuất hiện và thắng lần lượt Golden Globe và Critics Choice.

Về sau còn có thêm sự tham gia của Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once) khi diễn viên kỳ cựu bất ngờ chiến thắng tại giải SAG, càng làm cho cuộc đua ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất càng thêm kịch tính.

Danh sách đề cử ở hạng mục Nữ chính còn có sự góp mặt đáng chú ý của nữ diễn viên gốc Việt – Hồng Châu trong phim The Whale, tuy nhiên khả năng chiến thắng của cô là khá thấp.

Kịch bản gốc xuất sắc

Lại một lần nữa, Everything Everywhere All At Once dẫn đầu cuộc đua. Kịch bản do bộ đôi Daniels chắp bút được đánh giá cao nhờ sự thiên biến vạn hóa trong cách kể chuyện nhưng vẫn truyền tải được nhiều tầng lớp ý nghĩa, triết lý sâu sắc. Kịch bản của The Banshees of Inisherin có phần mộc mạc hơn nhưng chứa đựng nhiều chi tiết ẩn dụ và bài học sâu sắc, đồng thời tạo điều kiện cho diễn viên được phát huy tối đa khả năng của mình.

Hoạt hình xuất sắc

Phiên bản làm lại của Chú Bé Nói Dối được dự đoán đem lại tượng vàng Oscar tiếp theo cho đạo diễn Guillermo del Toro. Pinocchio được kỳ công sản xuất với kỹ thuật stop-motion, phù hợp với phong cách kể chuyện của nhà làm phim đến từ Mexico và có nội dung được đánh giá là vượt qua tầm vóc của phim hoạt hình thông thường. Marcel the Shell with Shoes On đến từ nhà A24 được khen ngợi rất nhiều kể từ lúc ra mắt nhưng có vẻ khó vượt qua phim của Guillermo del Toro.

Quay phim xuất sắc

Ẩn số của Oscar năm nay – All Quiet on the Western Front với 9 đề cử - được cho là có cơ hội lớn nhất ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất. Tương tự phim chiến thắng hạng mục này vào năm 2020 là 1917, All Quiet on the Western Front tiếp tục phơi bày sự khốc liệt của chiến tranh. Elvis cũng là một ẩn số thú vị, biết đâu sự hào nhoáng trong phim của Baz Luhrmann qua ống kính quay phim của Mandy Walker lại làm nên chuyện.

Ca khúc chủ đề hay nhất

Có sự góp mặt của những cái tên “sừng sỏ” như Lady Gaga và Rihanna nhưng bất ngờ thay, cái tên được đánh giá cao nhất lại đến từ Ấn Độ. “Naatu Naatu” là bài hát chủ đề của bộ phim sử thi hoành tráng RRR, cũng là đại diện đến từ Ấn Độ đầu tiên trong lịch sử nhận được đề cử ở hạng mục giải thưởng này.