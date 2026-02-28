Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Công an Hà Nội vs HAGL, 19h15 ngày 28/2: Chủ nhà bứt phá

A Phi
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi bị loại sớm ở Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á, Công an Hà Nội sẽ dồn toàn lực cho V-League với mục tiêu giành chức vô địch.

polking.jpg

Công an Hà Nội đang dẫn đầu V-League 2025-26 với thành tích gần như hoàn hảo. Họ bất bại 12 trận từ đầu mùa (thắng 10, hòa 2), ghi 28 bàn và chỉ thủng lưới 9 lần. Hiện tại, đội bóng của HLV Mano Polking đã bỏ xa đội nhì bảng Ninh Bình FC đến 5 điểm cho dù đá ít hơn 1 trận.

Với việc bị loại sớm ở cả 3 đấu trường cúp là Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á, Công an Hà Nội chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là lên ngôi vô địch V-League. Đây có thể xem là nhiệm vụ bắt buộc phải thầy trò HLV Mano Polking trong bối cảnh được đầu tư mạnh mẽ.

Sau thất bại cay đắng trước Tampines, Công an Hà Nội đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 3-1 trên sân Thanh Hóa. Họ được kỳ vọng tiếp đà thăng hoa ở V-League khi tiếp đón HAGL vào tối nay.

HAGL vốn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng V-League từ đầu mùa, nhưng bất ngờ thắng 2 trận gần nhất trước Đà Nẵng và Ninh Bình để vượt lên vị trí an toàn. Dù vậy, tương quan lực lượng của họ so với Công an Hà Nội vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều lần. HAGL cũng thua đến 5/6 trận đối đầu gần đây với Công an Hà Nội. Vì vậy, rất khó cho đội bóng phố Núi tạo ra bất ngờ tại Hàng Đẫy.

bxh.jpg

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

A Phi
Tiểu Phùng
#Công an Hà Nội vs HAGL #trực tiếp Công an Hà Nội vs HAGL #trực tiếp bóng đá #trực tiếp V-League #Công an Hà Nội #HAGL

Xem thêm

Cùng chuyên mục