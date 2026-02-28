Trực tiếp Công an Hà Nội vs HAGL, 19h15 ngày 28/2: Chủ nhà bứt phá

TPO - Sau khi bị loại sớm ở Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á, Công an Hà Nội sẽ dồn toàn lực cho V-League với mục tiêu giành chức vô địch.

Công an Hà Nội đang dẫn đầu V-League 2025-26 với thành tích gần như hoàn hảo. Họ bất bại 12 trận từ đầu mùa (thắng 10, hòa 2), ghi 28 bàn và chỉ thủng lưới 9 lần. Hiện tại, đội bóng của HLV Mano Polking đã bỏ xa đội nhì bảng Ninh Bình FC đến 5 điểm cho dù đá ít hơn 1 trận.

Với việc bị loại sớm ở cả 3 đấu trường cúp là Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á, Công an Hà Nội chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là lên ngôi vô địch V-League. Đây có thể xem là nhiệm vụ bắt buộc phải thầy trò HLV Mano Polking trong bối cảnh được đầu tư mạnh mẽ.

Sau thất bại cay đắng trước Tampines, Công an Hà Nội đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 3-1 trên sân Thanh Hóa. Họ được kỳ vọng tiếp đà thăng hoa ở V-League khi tiếp đón HAGL vào tối nay.

HAGL vốn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng V-League từ đầu mùa, nhưng bất ngờ thắng 2 trận gần nhất trước Đà Nẵng và Ninh Bình để vượt lên vị trí an toàn. Dù vậy, tương quan lực lượng của họ so với Công an Hà Nội vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều lần. HAGL cũng thua đến 5/6 trận đối đầu gần đây với Công an Hà Nội. Vì vậy, rất khó cho đội bóng phố Núi tạo ra bất ngờ tại Hàng Đẫy.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn