Thể thao

Google News

Trực tiếp Công an Hà Nội vs HAGL 0-1 (Hết H1): Bất ngờ ở Hàng Đẫy

A Phi
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bất ngờ đã xảy ra ở Hàng Đẫy khi Marciel tỏa sáng giúp HAGL vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp 1.

start Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1: Công an Hà Nội 0-1 HAGL

Bất ngờ đã xảy ra ở Hàng Đẫy khi HAGL tạm dẫn trước CAHN 1-0. Đội chủ nhà một lần nữa phải lội ngược dòng giống như trận đấu với Thanh Hóa.

hiep-1.jpg
goal VÀO! Marciel mở tỷ số cho HAGL

40': HAGL tổ chức tấn công thẳng vào trung lộ. Bastita phá bẫy việt vị thoát xuống nhưng không sút ngay mà nhả bóng cho Marciel. Số 10 bình tĩnh dùng động tác giả lừa Nguyễn Filip và ghi bàn. 1-0 cho HAGL

report Chưa có bàn thắng cho CAHN

36': CAHN đang tấn công rất đa dạng. Lần này, Alan và Leo Artur bật tường ở trung lộ trước khi số 10 sút xa. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang HAGL.

report Batista đơn độc trên hàng công HAGL

30': HAGL đang lùi rất sâu phòng ngự và không có nhiều cầu thủ tham gia tấn công. Batista vừa có tình huống đơn độc ở giữa sân và làm mất bóng.

report KhÔNG VÀO! Quang Hải suýt lập công

26': CAHN triển khai tấn công từ cánh trái, bóng được tạt sang phải cho Lê Văn Đô. Cầu thủ này không sút ngay mà trả ngược cho Quang Hải băng lên dứt điểm. Thủ môn Trung Kiên đã bó tay, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

report Nguyễn Filip bắt bóng không an toàn

23': Nguyễn Filip vừa có pha băng ra bắt bóng bổng không tốt, nhưng không có cầu thủ HAGL nào tận dụng được thời cơ để dứt điểm.

report Công an Hà Nội gia tăng sức ép

19': Đội chủ nhà đang tăng dần áp lực và đẩy HAGL về sâu phần sân của mình. Leo Artur vừa có pha dứt điểm từ vị trí khá đẹp nhưng không thành công.

report Đình Bắc thử tài Trung Kiên

14': Thêm một cơ hội của CAHN đến từ cánh trái. Lần này, Đình Bắc quyết định sút từ góc hẹp khiến thủ môn Trung Kiên phải đẩy bóng hết biên ngang.

report KHÔNG VÀO! Alan dứt điểm nguy hiểm

12': Từ cánh trái, Văn Hậu chuyền bóng bằng má ngoài điệu nghệ, tạo điều kiện cho Alan dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo này không thắng được thủ môn HAGL.

report Không có bàn thắng cho Bastita

Sau khoảng 2 phút kiểm tra, tổ VAR xác định Bastita đã việt vị và giữ nguyên quyết định của tổ trọng tài trên sân. Tỷ số trận đấu vẫn là 0-0.

var VIỆT VỊ! Batista sút tung lưới CAHN nhưng việt vị

6': Trong lúc thế trận giằng co, Batista bất ngờ thoát xuống và sút tung lưới Nguyễn Filip từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài đã phất cờ việt vị và VAR phải vào cuộc kiểm tra.

start Trận đấu bắt đầu
report Xem trực tiếp Công an Hà Nội vs HAGL trên kênh nào?

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, HTV Thể Thao (Vie) , SCTV Online (Vie) , TV 360

report HLV Polking chỉ sử dụng 2 ngoại binh

Cho dù Leo Artur trở lại sau án treo giò, HLV Polking vẫn chỉ sử dụng 2 ngoại binh ở trận này. Bên cạnh Artur là tiền đạo Alan.

tatic Đội hình xuất phát
doi-hinh.jpg
polking.jpg

Công an Hà Nội đang dẫn đầu V-League 2025-26 với thành tích gần như hoàn hảo. Họ bất bại 12 trận từ đầu mùa (thắng 10, hòa 2), ghi 28 bàn và chỉ thủng lưới 9 lần. Hiện tại, đội bóng của HLV Mano Polking đã bỏ xa đội nhì bảng Ninh Bình FC đến 5 điểm cho dù đá ít hơn 1 trận.

Với việc bị loại sớm ở cả 3 đấu trường cúp là Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á, Công an Hà Nội chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là lên ngôi vô địch V-League. Đây có thể xem là nhiệm vụ bắt buộc phải thầy trò HLV Mano Polking trong bối cảnh được đầu tư mạnh mẽ.

Sau thất bại cay đắng trước Tampines, Công an Hà Nội đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 3-1 trên sân Thanh Hóa. Họ được kỳ vọng tiếp đà thăng hoa ở V-League khi tiếp đón HAGL vào tối nay.

HAGL vốn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng V-League từ đầu mùa, nhưng bất ngờ thắng 2 trận gần nhất trước Đà Nẵng và Ninh Bình để vượt lên vị trí an toàn. Dù vậy, tương quan lực lượng của họ so với Công an Hà Nội vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều lần. HAGL cũng thua đến 5/6 trận đối đầu gần đây với Công an Hà Nội. Vì vậy, rất khó cho đội bóng phố Núi tạo ra bất ngờ tại Hàng Đẫy.

bxh.jpg

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

A Phi
Tiểu Phùng
#Công an Hà Nội vs HAGL #trực tiếp Công an Hà Nội vs HAGL #trực tiếp bóng đá #trực tiếp V-League #Công an Hà Nội #HAGL

