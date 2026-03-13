Trực tiếp CLB Hà Nội vs SLNA 3-0 (H2): VAR cho Hà Nội hưởng penalty, Văn Quyết nhân 3 cách biệt

Phút 90: Cú sút lạnh lùng của Văn Quyết không cho thủ môn SLNA cơ hội nào để cản phá. Đây là dấu chấm hết cho đội khách ở trận này.
Phút 83: Phi Long đi bóng táo bạo từ giữa sân và dứt điểm, khiến Văn Chuẩn đổ người cứu thua.
Phút 78: Hai Long không thắng thủ môn của SLNA trong 2 pha dứt điểm liên tiếp. Đến lúc này, SLNA chơi như thể đã vỡ trận và chỉ đang viết gồng mình hứng chịu sức ép.
Phút 72: Hai Long tả xung hữu đột giữa vòng vây của 4 cầu thủ SLNA trước khi dứt điểm cận thành ghi bàn.
Phút 69: Lần này, Fisher không thể ném bay cơ hội của Hà Nội. Hoàng Hên tạt bóng và Fisher đánh đầu, đội chủ sân Hàng Đẫy đã vượt lên.
Phút 67: Từ khoảng cách chưa tới 5m, Fisher dứt điểm lên trời. Trước đó, Hà Nội tổ chức tấn công cực nhanh khi bóng qua chân Công Nhật, Văn Quyết, Hai Long trước khi Fisher dứt điểm.
Phút 64: Sự xuất sắc của Olaha giúp SLNA truy cản tình huống tấn công nguy hiểm của Hà Nội. Trong thế trận phòng ngự của đội nhà, Olaha từ vai trò tiền đạo đã lùi về chơi như một tiền vệ phòng ngự. Chính Olaha nhiều lần làm nản lòng cầu thủ Hà Nội ở trận này.
Phút 54: Hoàng Hên nhận đường chuyền từ Duy Mạnh, thực hiện pha cài người tinh tế để thoát đi và tung cú sút dứt điểm. Pha vung chân từ Hoàng Hên vẫn thiếu chính xác.
Phút 50: CLB Hà Nội đã rất vội trong mục tiêu ghi bàn mở tỷ số. Trong thế trận này, Olaha bên phía SLNA đã lùi về chơi như một cầu thủ phòng ngự.
45 phút đầu tiên diễn ra với thế trận áp đảo cho Hà Nội. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể khai thông thế bế tắc trên bảng tỷ số. Trong đó, có một tình huống Hai Long sút tung lưới SLNA, song bàn thắng bị từ chối vì Fisher đã phạm lỗi từ trước. Sau đó, Hai Long, Fisher, Hoàng Hên và Văn Quyết đều có cơ hội ghi bàn nhưng bỏ lỡ.
Phút 38: Đường vào khung thành đã rộng mở khi Hoàng Hên nhận bóng, xử lý cực hay để loại bỏ hậu vệ SLNA và mở ra khoảng trống. Dù vậy, cú sút cuối cùng của Hên lại bị thủ môn Văn Bình tóm dính bóng.
Phút 31: Lần này, Fisher thử vận may với cú volley nửa nẩy từ khoảng cách gần 25m và kết quả vẫn chưa khác biệt.
Phút 29: Thủ quân Hà Nội quyết định tự xử lý và dứt điểm thay vì chuyền sang biên cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. Cú sút cuối cùng của Văn Quyết không tạo được bất ngờ.
Phút 25: Hoàng Hên thoát xuống từ đường chuyền của Văn Quyết, đối mặt Văn Bình nhưng không thắng thủ môn của SLNA. Sau đó, Hai Long lại bất lực trước Văn Bình.
Phút 21: Moore dứt điểm đưa bóng trúng người Duy Mạnh. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt góc nhưng cầu thủ SLNA đòi phạt đền. Sau cùng, không có chuyện bất thường nào xảy ra.
Sau những phút chịu trận, đây là pha tấn công có dấu ấn đầu tiên của SLNA. Đội khách vẫn đang chơi kiên cường, chắc chắn trong phòng ngự và đợi thời cơ phản công.
Phút 21: Cú vung chân nửa chuyền nửa sút của Hai Long vô tình làm khó thủ môn Văn Bình. Dù vậy, thủ môn của SLNA vẫn chơi tập trung.
Phút 18: CLB Hà Nội đang cầm bóng 68%, đẩy lui SLNA về sân nhà hoàn toàn. Các pha tấn công của "binh đoàn áo tím" bắt đầu khởi sắc vào tạo được nhiều cơ hội.
Phút 16: Hai Long cầm bóng "tả xung hữu đột" và dứt điểm trước khu vực cấm địa. Dù vậy, đường bóng từ Hai Long đi không hiểm và thiếu lực, bị thủ môn SLNA tóm gọn.
Phút 10: Trọng tài trực tiếp xem màn hình VAR để kiểm tra tình huống Fisher va chạm với Olaha. Quyết định cuối cùng là hủy bàn thắng của đội chủ nhà vì Fisher đã phạm lỗi với Olaha trước khi Hai Long dứt điểm.
Phút 9: Đội chủ nhà ghi bàn bằng pha chuyển đổi trạng thái tấn công cực nhanh. Sau tình huống ban bật của Hoàng Hên và Văn Quyết, bóng được đưa vào vùng cấm SLNA. Văn Quyết trả ngược bóng vào trong, Fisher không thể dứt điểm nhưng Hai Long có mặt đúng lúc để ghi bàn.
Phút 7: Đội chủ nhà đang cầm bóng áp đảo và đẩy đội hình SLNA lui về sân nhà phòng ngự.
Phút 4: VAR kiểm tra tình huống thẻ đỏ, sau khi Fisher va chạm với cầu thủ SLNA. Quyết định của trọng tài là không có chuyện gì xảy ra.
Hà Nội XI: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Văn Toàn, Văn Quyết, Hùng Dũng, Hai Long, Fisher, Hoàng Hên.
Trận thắng 2-1 trước CAHN ở vòng 15 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với CLB Hà Nội. Thầy trò HLV Kewell thắng về danh dự ở trận derby và giành 3 điểm quý giá để tiếp tục cuộc đua vào tốp 3. Hà Nội đã giúp cục diện cuộc đua vô địch V.League hấp dẫn hơn, khi cách biệt giữa CAHN và các đội xếp sau không bị nới rộng.
Với khí thế ngút trời như vậy, thầy trò HLV Kewell cần thắng SLNA. Đây sẽ là trận đấu vất vả cho "Bình đoàn áo tím" khi SLNA đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Lần gần nhất SLNA thất bại là trận đối đầu với chính Hà Nội. Sau 4 vòng, 2 CLB lại gặp nhau, liệu Hà Nội sẽ lại gieo sầu cho SLNA hay món nợ sẽ được đội bóng xứ Nghệ cả gốc lẫn lãi.
5 trận đấu gần đây giữa 2 CLB, CLB Hà Nội áp đảo SLNA. "Binh đoàn áo tím" giành tới 4 chiến thắng và hòa một. Lần gần nhất SLNA thắng được Hà Nội đã cách đây 3 năm và xảy ra tại Hàng Đẫy. Xuyên suốt lịch sử, 2 CLB gặp nhau 33 trận, Hà Nội thắng 15 và SLNA thắng 4 trận. Sự "kỵ giơ" của SLNA khi gặp Hà Nội đã rõ. Đêm nay, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có vượt ải Hàng Đẫy thành công.
Đội chủ nhà không có sự phục vụ của Floro Da Silva Daniel vì án treo giò. Hoàng Văn Khánh bên phía SLNA đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nghỉ trận này.
