Trực tiếp CLB Hà Nội vs SLNA 3-0 (H2): VAR cho Hà Nội hưởng penalty, Văn Quyết nhân 3 cách biệt

report Không có phạt đền cho SLNA

Phút 21: Moore dứt điểm đưa bóng trúng người Duy Mạnh. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt góc nhưng cầu thủ SLNA đòi phạt đền. Sau cùng, không có chuyện bất thường nào xảy ra.

Sau những phút chịu trận, đây là pha tấn công có dấu ấn đầu tiên của SLNA. Đội khách vẫn đang chơi kiên cường, chắc chắn trong phòng ngự và đợi thời cơ phản công.