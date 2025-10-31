Trực tiếp CAHN vs PVF-CAND, 19h15 ngày 31/10: Áp lực lên ngôi đầu

TPO - Với khí thế hừng hực ở thời điểm này, CAHN phải thắng PVF-CAND để duy trì cuộc đua vô địch với Ninh Bình.

report Dàn sao CAHN sẵn sàng xung trận report Đội hình xuất phát PVF-CAND report Đội hình xuất phát Công An Hà Nội

Trước giờ bóng lăn, CAHN đang kém Ninh Bình 3 điểm nhưng chơi ít hơn đối thủ một trận. Đây là cơ hội tốt để thầy trò Polking giành trọn 3 điểm, khi PVF-CAND đang có phong độ không tốt. Cụ thể là PVF-CAND đang đứng thứ 10 trên BXH sau chuỗi 5 trận không thắng.

CAHN đã thắng Công An TPHCM 1-0 ở trận gần nhất. Trước đó, thầy trò Polking hòa SLNA, thắng Nam Định, thắng Hải Phòng và đả bại Hà Nội trong 5 vòng gần đây tại V.League. Với đấu trường quốc nội, Quang Hải và đồng đội đã thật sự vào form, bằng lực lượng có chất lượng ở cả nội binh và ngoại binh.

PVF-CAND thua Ninh Bình, hòa Thanh Hóa, hòa Hà Tĩnh, hòa HAGL và hòa Đà Nẵng trong 5 vòng gần đây. Từ đầu LPBank V.League 2025/26, có một vấn đề xảy ra với PVF-CAND là họ chơi tốt khi gặp các đội ở nửa dưới. Nhưng đối đầu các ông lớn như Ninh Bình và Nam Định, PVF-CAND hoàn toàn thất thế.

CAHN không có sự phục vụ của thủ môn Filip Nguyễn vì chấn thương. Hậu vệ Lê Văn Đô bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở vòng trước. PVF-CAND sẽ có lực lượng tốt nhất cho trận này.

Trên mọi yếu tố, CAHN đều được xếp cửa trên so với đối thủ ở trận này. Thách thức lớn nhất với CAHN lúc này sẽ đặt lên đôi vai HLV Polking, khi thuyền trưởng này cần có tính toán chuẩn xác để xoay vòng lực lượng.

Sẽ là kịch bản tốt nhất cho CAHN nếu họ sớm giải quyết PVF-CAND trong hiệp một, sau đó HLV Polking chủ động tính toán để giữ chân trụ cột trong hiệp 2.