Trực tiếp bốc thăm VCK U23 châu Á 2026: Việt Nam gặp Thái Lan, Trung Quốc?

Theo thể thức thi đấu, 16 đội tham dự VCK sẽ được chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2026.
Về nguyên tắc xếp hạt giống, Saudi Arabia với tư cách chủ nhà được mặc định xếp ở nhóm hạt giống số 1. Mười lăm đội còn lại được phân vào 4 nhóm dựa trên thành tích tại 3 kỳ VCK gần nhất.
U23 Việt Namgiành vé dự VCKsau khi lần lượt đánh bại Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0 để giành ngôi nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đây là lần thứ sáu liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt tại VCK U23 châu Á.
