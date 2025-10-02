Trực tiếp bốc thăm VCK U23 châu Á 2026: Việt Nam gặp Thái Lan, Trung Quốc?

TPO - Với tư cách hạt giống số 2, U23 Việt Nam sở hữu chút ưu thế trước lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra lúc 14h hôm nay (2/10). Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có thể rơi vào bảng khó với sự hiện diện của Thái Lan hoặc Trung Quốc.

Theo thể thức thi đấu, 16 đội tham dự VCK sẽ được chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2026.

Về nguyên tắc xếp hạt giống, Saudi Arabia với tư cách chủ nhà được mặc định xếp ở nhóm hạt giống số 1. Mười lăm đội còn lại được phân vào 4 nhóm dựa trên thành tích tại 3 kỳ VCK gần nhất.

U23 Việt Namgiành vé dự VCKsau khi lần lượt đánh bại Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0 để giành ngôi nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đây là lần thứ sáu liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt tại VCK U23 châu Á.

Tiếp tục cập nhật....