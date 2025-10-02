Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Trực tiếp bốc thăm VCK U23 châu Á 2026: Việt Nam gặp Thái Lan, Trung Quốc?

Vĩnh Xuân
TPO - Với tư cách hạt giống số 2, U23 Việt Nam sở hữu chút ưu thế trước lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra lúc 14h hôm nay (2/10). Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có thể rơi vào bảng khó với sự hiện diện của Thái Lan hoặc Trung Quốc.

anh-chup-man-hinh-2025-09-04-luc-065230.png
U23 Việt Nam hồi hộp chờ kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2026

Theo thể thức thi đấu, 16 đội tham dự VCK sẽ được chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2026.

Về nguyên tắc xếp hạt giống, Saudi Arabia với tư cách chủ nhà được mặc định xếp ở nhóm hạt giống số 1. Mười lăm đội còn lại được phân vào 4 nhóm dựa trên thành tích tại 3 kỳ VCK gần nhất.

anh-chup-man-hinh-2025-10-02-luc-134347.png

U23 Việt Namgiành vé dự VCKsau khi lần lượt đánh bại Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0 để giành ngôi nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đây là lần thứ sáu liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt tại VCK U23 châu Á.

Tiếp tục cập nhật....

Vĩnh Xuân
