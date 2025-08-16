Trực tiếp Aston Villa vs Newcastle 0-0 (H1): Newcastle ép sân

40 phút trôi qua và số pha dứt điểm của đội chủ nhà vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Các CĐV Aston Villa dần mất kiên nhẫn khi chứng kiến Watkins và đồng đội liên tục xử lý hỏng ở nhịp chạm bóng quyết định.
Sau 30 phút, biểu đồ nhiệt trận đấu từ WhoScored thể hiện Newcastle đang có thế trận áp đảo. "Chích chòe" đang tổ chức tấn công khá hiệu quả từ 2 biên, bóng chủ yếu dồn hết sang 2 cánh. Nhưng Newcastle có quá ít tình huống kết nối ở khu vực cấm địa của Aston Villa.
Không có Isak, Newcastle đang chật vật để tìm sự khác biệt ở khu vực cấm địa của đối thương. Gordon được xếp đá thay Isak nhưng xu hướng của tiền đạo này vẫn dạt biên nhiều hơn. Từ đầu trận, Newcastle có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng sự lạnh lùng từ một chân sút như Isak là điều họ đang thiếu.
Sau 25 phút, thế trận của Aston Villa chưa cải thiện. "Thủ môn Bizot chạm bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Aston Villa", Sky Sports viết. Những phút hoạt động vất vả của Bizot thể hiện đội chủ nhà đang phải gồng mình chịu trận nhiều thế nào trước Newcastle.
Sau 15 phút, Newcastle tung đến 6 pha dứt điểm, trong khi Aston Villa chưa có nổi một pha hãm thành nguy hiểm. Đúng như lo ngại từ đầu trận với Newcastle, khi không có Isak, "Chích chòe" đang chật vật để tìm đầu ra bàn thắng. Elanga và Gordon đang quá vô duyên với các cơ hội ghi bàn.
Phút 15: Thủ môn Bizot, người đóng thế cho Martinez, đang chơi xuất sắc từ đầu trận. Anh vừa cản phá pha sút xa từ Gordon.
Phút 13: Cơ hội tiếp tục đến chân Elanga. Lần này, tân binh Newcastle vung chân volley ở góc hẹp nhưng điểm tiếp xúc bóng lại thiếu chính xác.
Phút 11: Gordon lao vào đánh đầu trong thế không bị theo kèm. Tuy nhiên, Gordon đã chọn điểm rơi không tốt và phán đoán sai tình huống, dẫn đến pha đánh đầu thiếu chính xác.
Cả Aston Villa và Newcastle đều muốn chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Sau 5 phút, các pha lên bóng của 2 CLB được triển khai với tốc độ cực nhanh.
Tỷ lệ cầm bóng của 2 CLB đang tương đương. Newcastle đã có 2 pha dứt điểm. Aston Villa tấn công nhiều hơn nhưng chưa tiếp cận được vùng cấm của đối phương.
Phút 3: Elanga thoát xuống đối mặt thủ môn của Aston Villa. Tân binh Newcastle dứt điểm trong thế không bị theo kèm, song pha vung chân lại quá hiền để thắng thủ môn.
Trận chiến giữa Aston Villa và Newcastle được dự đoán sẽ rất nóng ở khu vực giữa sân.
Trước giờ bóng lăn, 2 CLB và các CĐV dành một phút mặc niệm cho anh em Andre Silva và Diogo Jota.
5 trận gần nhất không có Isak trong đội hình, Newcastle thua 3 và hòa 2. Tầm quan trọng của Isak với "Chích chòe" là điều đã quá rõ. Không chỉ nắm giữ trọng trách săn bàn, Isak là vị trí tối quan trọng của Newcastle trong những tình huống ban bật triển khai tấn công.
Tiền đạo Anthony Elanga có tên trong đội hình xuất phát của Newcastle. Hè này, "Chích chòe" chiêu mộ Elanga với giá 55 triệu bảng từ Nottingham Forest. Đây là tân binh đắt giá duy nhất của Newcastle tính đến hiện tại, khi "Chích chòe" liên tục thất bại ở các thương vụ Mbeumo và Sesko.
Isak không có tên ở cả danh sách đá chính và dự bị của Newcastle. Đúng như tin đồn từ báo chí Anh, Isak đã thông báo với CLB rằng anh không muốn chơi thêm trận nào cho "Chích chòe".
Tiền vệ Rogers kịp trở lại ở đội hình chính Aston Villa. Thủ môn Bizot được chọn để bắt thay Martinez ở trận này.
Mùa trước, Aston Villa đả bại Newcastle 4-1 trên sân nhà trong trận lượt về tại Premier League. Ngay vòng khai màn mùa giải mới, 2 ông lớn trong nhóm "Big Six" của giải đấu mùa trước gặp nhau. Newcastle nóng lòng phục thù. Nhưng Aston Villa có quyền tự tin khi được chơi trên sân nhà và tiếp tục đặt mục tiêu khiến "Chích chòe" ôm hận thêm một lần nữa.
Tâm điểm trước giờ bóng lăn là cái tên Alexander Isak. Ngôi sao số một của Newcastle đang ở lưng chừng viễn cảnh gia nhập Liverpool hoặc tiếp tục gắn bó với Newcastle. Theo các nguồn tin ở Anh, Isak tuyên bố không muốn chơi thêm trận nào cho "Chích chòe". Cũng có thông tin tiết lộ ban lãnh đạo Newcastle đã trừng phạt nội bộ với Isak.
Isak có còn tiếp tục chơi bóng cho Newcastle hay không, trận đêm nay sẽ rõ. Bên phía Aston Villa, đội chủ sân Villa Park cũng trải qua kỳ chuyển nhượng hè mệt mỏi, đối diện với nhiều tin đồn về việc ngôi sao Ollie Watkins sẽ gia nhập Arsenal hoặc MU. Sau cùng, Aston Villa đã làm được điều mà Newcastle đang muốn, là giữ chân tiền đạo số một trong đội hình của mình.
Aston Villa chạy đà khá tốt cho mùa giải mới khi bất bại ở tour du đấu tại Mỹ. Trong đó, thầy trò HLV Emery có chiến thắng đậm 4-0 trước AS Roma. Ở 2 trận giao hữu "làm nóng" trước mùa mới, Aston Villa thua Marseille và thắng Villarreal.
Ngược lại, Newcastle liên tiếp thua ở chuyến du đấu hè này. Thầy trò HLV Howe không thắng nổi một trận khi đụng độ Celtics, Arsenal, đội K-League XI, Espanyol và Tottenham. Sau đó, Newcastle thua Atletico 0-2 trên sân nhà.
Aston Villa đã thắng Newcatle 4 trong 5 trận gặp nhau gần đây trên sân nhà. Đây là con số "báo động" cho Chích chòe trước chuyến làm khách được dự đoán lành ít dữ nhiều. Nhưng Newcastle cũng có điểm tựa để hy vọng khi họ thắng 3 trận mở màn ở Premier League trong 3 mùa đã qua.