Trực tiếp Aston Villa vs Newcastle 0-0 (H1): Newcastle ép sân

report Newcastle trong nỗi nhớ Isak

Sau 30 phút, biểu đồ nhiệt trận đấu từ WhoScored thể hiện Newcastle đang có thế trận áp đảo. "Chích chòe" đang tổ chức tấn công khá hiệu quả từ 2 biên, bóng chủ yếu dồn hết sang 2 cánh. Nhưng Newcastle có quá ít tình huống kết nối ở khu vực cấm địa của Aston Villa.

Không có Isak, Newcastle đang chật vật để tìm sự khác biệt ở khu vực cấm địa của đối thương. Gordon được xếp đá thay Isak nhưng xu hướng của tiền đạo này vẫn dạt biên nhiều hơn. Từ đầu trận, Newcastle có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng sự lạnh lùng từ một chân sút như Isak là điều họ đang thiếu.