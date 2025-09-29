TPHCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hoạt động từ 1/10

TPO - Sáng 29/9, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM được thành lập trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng TPHCM sang Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X, sáng 29/9. Ảnh: Ngô Tùng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và các hoạt động khác của UBND TPHCM; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành Trung ương có liên quan.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chính thức hoạt động từ ngày 1/10/2025. Đây là đầu mối quản lý chung về quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là nhu cầu sinh sống, làm việc và đầu tư của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM chính thức được thành lập trở lại, sau nhiều lần sáp nhập, hợp nhất. Ảnh: Internet

Trước đó vào ngày 1/3/2025, TPHCM thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo Nghị quyết 07 của HĐND thành phố khóa X.

Từ ngày 1/5, thành phố thành lập Sở Xây dựng TPHCM trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh theo Nghị quyết 26 của HĐND TPHCM.

Từ ngày 1/7, ba địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu hợp nhất thành TPHCM theo Nghị quyết 202 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cùng với đó, thành phố cũng thành lập Sở Xây dựng TPHCM theo Nghị quyết 368 của HĐND TPHCM khóa X (trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu).

Chi 14,3 tỷ đồng/năm hỗ trợ tiền ăn cho lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu

Cũng tại Kỳ họp thứ 4 sáng nay, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết quy định hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu bằng mức với tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, hỗ trợ tiền ăn thêm lễ, Tết (12 ngày lễ, tết theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng) bằng mức với tiền ăn thêm các ngày lễ, tết của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh tại ngũ theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

Theo UBND TPHCM, tổng số cán bộ xem xét hỗ trợ là 672 người. Ước tính mức hỗ trợ một năm cho số cán bộ giữ các chức danh trên là hơn 14,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo UBND TPHCM, ngoài các nghị quyết của HĐND thành phố và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp, cán bộ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa được quy định chế độ tiền ăn theo quy định của các văn bản pháp luật về dân quân tự vệ.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua các nội dung kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (được bổ sung thêm thành phần của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo khoản 9 Điều 10 Luật số 98/2025/QH15) chưa được quy định chế độ tiền ăn theo quy định của các văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ và Nghị quyết của HĐND thành phố. Cán bộ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trực tiếp chỉ huy, quản lý lực lượng dân quân tại địa phương theo phân cấp.

Cán bộ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thường xuyên dành nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị như trực sẵn sàng chiến đấu, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tuy nhiên, chế độ được hưởng ngoài mức lương, phụ cấp theo quy định vẫn chưa có các chế độ, chính sách khác hỗ trợ tương ứng có thể làm tăng gánh nặng tài chính và dẫn đến một số tác động như cảm thấy thiếu sự ghi nhận đối với khối lượng và trách nhiệm công việc thực tế tại địa phương hiện nay; có thể giảm mức độ tận tâm, linh hoạt trong xử lý công việc dẫn đến giảm hiệu quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.