TP.HCM: Phố lồng đèn "bật mood" lung linh trước ngày Tết Trung thu

HHTO - Không chỉ để mua đèn hay dạo phố, phố lồng đèn (phường Chợ Lớn) mỗi mùa Trung thu còn là nơi người lớn tìm lại tuổi thơ, trẻ nhỏ háo hức khám phá, còn Gen Z thì check-in "cháy máy" dưới ánh sáng của "ký ức".

Mỗi mùa Trung thu, những tuyến đường Lương Nhữ Học, Nguyễn Án... (TP.HCM) lại hóa thành thiên đường sắc màu. Những chiếc đèn giấy kính đỏ, đèn ngôi sao, cá chép… chen nhau tỏa sáng, biến nơi đây thành tọa độ check-in "đủ wow" cho du khách. Thế nên, phố lồng đèn luôn nằm trong "wishlist" của hội mê chụp hình mỗi mùa trăng rằm.

Các tuyến đường thuộc khu vực phường Chợ Lớn tấp nập du khách những ngày cận Tết Trung thu.

Khu vực phố Lồng đèn, phường Chợ Lớn tấp nập du khách trước ngày Tết Trung thu﻿.

Điều đặc biệt là phố Lồng đèn không phải hiện tượng mới xuất hiện vài năm gần đây. Khu vực này đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, gắn liền với cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn. Từ những đôi bàn tay làm đèn thủ công đến hoạt động mua bán sầm uất, nghề làm đèn lồng được truyền qua các thế hệ. Mỗi chiếc đèn vì thế không chỉ đẹp mắt mà còn như một "tác phẩm nghệ thuật" nhỏ xinh, vừa lưu giữ hồn xưa, vừa bắt nhịp nhịp sống hiện đại.

Lồng đèn kết hợp nhiều loại vật liệu với giao diện "xinh iu".

Đầu tháng Tám âm lịch, lượng khách vẫn khá thưa do trời hay "ẩm ương". Nhưng khi thời tiết "dễ thương" hơn, không khí trên phố cũng sôi động trở lại. Từ chập tối, dòng người đổ về ngày càng đông, nhộn nhịp nhất là khoảng 19:00 - 21:00. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp đủ kiểu khoảnh khắc: người lớn tuổi tìm về ký ức, gia đình nhỏ đưa con đi rước đèn, nhóm bạn trẻ rủ nhau "thả dáng" chụp ảnh hòa mình vào không khí lễ hội.

Gen Z﻿ có thể tranh thủ đến sớm để có được góc chụp ưng ý.

Các mẫu lồng đèn mini thu hút sự chú ý của du khách.

Hai thế hệ cùng "thả dáng" chụp ảnh đón Trung thu.

Giá đèn cũng "đa dạng visual": từ 25.000 - 30.000 đồng cho mẫu đơn giản, tầm trung dao động 30.000 - 80.000 đồng, còn những loại "xịn sò" hơn - gắn LED, phát nhạc hay theo "hot trend" có thể vài trăm nghìn. Chỉ cần cầm một chiếc đèn, người lớn đã thấy mình "bé lại", trẻ nhỏ thì háo hức tung tăng, còn Gen Z thì tranh thủ tạo dáng cực xịn để có ảnh đăng mạng xã hội.

Không chỉ có đèn, phố còn "bonus" thêm nguyên menu tuổi thơ: bánh trung thu, kẹo kéo, kem ống, tò he… khiến ai đi qua cũng phải "ngoái nhìn".

Khu vực bán tò he với đủ các nhân vật tuổi thơ

Tuy nhiên, một tip quan trọng dành cho team check-in: vì lối đi khá hẹp, nhớ giữ tư trang cẩn thận. Kinh nghiệm được truyền tai là mang quạt cầm tay để "sống sót" trong dòng người đông đúc; muốn chụp ảnh ở quầy hàng thì nên xin phép người bán trước; và tất nhiên, mua một món nhỏ ủng hộ thì niềm vui đôi bên đều trọn vẹn.