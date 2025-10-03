Cặp đôi MC "trai tài - gái giỏi" của Vietnam Today chinh phục sóng truyền hình quốc tế

HHTO - Ngay từ những ngày đầu lên sóng, kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today đã gây ấn tượng với khán giả bởi đội ngũ MC trẻ trung, chuyên nghiệp. Trong đó, Hà Thảo Trang và Lê Hiếu Minh Đức nổi bật như một “cặp đôi vàng” khi cùng sở hữu học lực xuất sắc, khả năng ngoại ngữ đỉnh cao và phong thái dẫn dắt ấn tượng.

Kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today nhằm quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Kênh bao gồm những hoạt động giới thiệu giá trị, bản sắc truyền thống cũng như diện mạo đổi mới, vươn mình phát triển và hội nhập của đất nước. Đáng nói, kênh sở hữu đội ngũ biên tập viên và MC trẻ trung, năng động và tài năng. Trong đó, hai gương mặt nổi bật là Hà Thảo Trang và Lê Hiếu Minh Đức - cặp đôi "trai tài, gái giỏi" đang tạo nên nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Hà Thảo Trang

Hà Thảo Trang (sinh năm 2004) hiện đang học tập tại Học viện Ngoại giao, cô nàng đã trở thành biên tập viên trẻ tuổi nhất tham gia dẫn bản tin thời sự của Vietnam Today.

Thành tích học tập của cô nàng khiến nhiều người trẻ ngưỡng mộ. Cô bạn đạt điểm IELTS Overall 8.5, giảng dạy IELTS tại Pasal English và The English Coach. Thảo Trang từng xuất sắc vượt qua tỷ lệ chọn khắt khe chỉ 2% để giành học bổng toàn phần UGRAD của Chính phủ Hoa Kỳ trị giá 30.000 đôla. Cô cũng hai lần vinh dự nhận học bổng của Nhật Bản. Không chỉ sở hữu profile học tập ấn tượng, nữ MC cũng ghi dấu ấn rực rỡ trong các hoạt động sinh viên khi lọt Top 10 Hoa khôi Ngoại giao năm 2023.

Ảnh: FBNV

Thảo Trang còn có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực truyền hình và dẫn chương trình. Cô từng đảm nhận vai trò host/muskerteer của chương trình IELTS FACE-OFF trên VTV7, là MC và biên tập viên bản tin Tiếng Anh tại VTC Now, cũng như cộng tác với VTVcab. Những trải nghiệm này giúp Thảo Trang tích lũy kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trước khi bước lên sóng truyền hình quốc tế.

Lê Hiếu Minh Đức

Lê Hiếu Minh Đức (sinh năm 1997) tạo dấu ấn với khán giả bởi hồ sơ học tập "cực đỉnh" và phong thái chững chạc, trí tuệ. Minh Đức là một trong số ít những bạn trẻ đạt mức điểm tuyệt đối 9.0 IELTS. Không chỉ nổi bật với khả năng ngoại ngữ vượt trội, anh chàng còn sở hữu hai tấm bằng cử nhân ngành Xã hội học và ngành Truyền thông Kỹ thuật số và Nghiên cứu Truyền thông, tại Đại học Wollongong (Australia).

Ảnh: FBNV

Minh Đức xuất hiện trong các bản tin lớn của kênh Vietnam Today với lối dẫn dắt tự tin, mạch lạc, khả năng truyền đạt rõ ràng thông điệp đến khán giả trong và ngoài nước. Không chỉ dừng lại ở kỹ năng dẫn chương trình, anh còn xây dựng hình ảnh một MC trẻ trung, năng động nhưng không kém phần bản lĩnh. Phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng khả năng xử lý linh hoạt trên sóng trực tiếp đã giúp anh ghi dấu ấn trong lòng người xem.

Nếu Thảo Trang đại diện cho hình ảnh nữ biên tập viên trẻ trung, năng động, dám thử thách bản thân từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, thì Minh Đức là minh chứng cho sự trưởng thành, điềm đạm, hội tụ tri thức quốc tế và kỹ năng nghề nghiệp vững chắc.

Cả hai cùng góp phần mang đến làn gió mới cho Vietnam Today, đồng thời còn là minh chứng sống động cho sức bật mạnh mẽ của Gen Z Việt Nam ở sân chơi toàn cầu. Với sự kết hợp hài hòa giữa tài năng, tri thức, bản lĩnh và sức trẻ, cặp đôi MC "trai tài - gái giỏi" này hứa hẹn sẽ tiếp tục ghi dấu ấn và lan tỏa hình ảnh của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình đến gần hơn với bạn bè quốc tế.