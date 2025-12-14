Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tiền Phong Half Marathon năm 2025: Hành trình nối dài của sự tiên phong

Nhóm phóng viên

TPO - Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 ra mắt tại TPHCM không đơn thuần là việc chọn một địa điểm tổ chức của báo Tiền Phong, mà đó là thông điệp về tầm nhìn, về khát vọng mở rộng thương hiệu thể thao Tiền Phong đến nơi có phong trào chạy bộ sôi động bậc nhất cả nước.

Tiền Phong Half Marathon được thừa hưởng trọn vẹn kinh nghiệm tổ chức dày dặn, tinh thần tiên phong của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong có 66 năm lịch sử.

Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống tích cực, khơi dậy ý thức gìn giữ môi trường, kiến tạo lối sống lành mạnh, qua đó góp phần tôn vinh hình ảnh TPHCM năng động, thân thiện, hiện đại và tràn đầy sức sống.

Tiền Phong Half Marathon gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân. Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là 3 giờ 30 phút cho 21,1km, 2 giờ 30 phút cho 10km và 1 giờ 30 phút cho 5km.

report Cự ly 10km xuất phát
photo Cự ly 21,1km xuất phát
1038275024833158939.jpg
351963044924193818.jpg
1406059039982304500-1.jpg
1406059039982304500-2.jpg
2234541981955554683.jpg
2380128555693056947.jpg
photo Hơn 2.000 vận động viên hát quốc ca trước giờ xuất phát
1065215001666276703.jpg
f7c2c86dba6935376c78.jpg
video Cơ cấu giải thưởng Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025
video Cung đường Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025

Nếu Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài là chuẩn mực chuyên môn của điền kinh Việt Nam, thì Tiền Phong Half Marathon lại chứa đựng những giá trị gần gũi hơn với số đông runner. Đây là cự ly “đủ thách thức nhưng không quá xa vời”, là bước đệm hoàn hảo cho cả người mới lẫn những vận động viên phong trào muốn tiến xa hơn.

photo Trước giờ khai cuộc
4212083918470003694.jpg
1852138267896406842.jpg
2402367195240131874.jpg
4554726498775880764.jpg
video Hành trình nối dài của sự tiên phong
report Góp phần lan tỏa tinh thần thể thao hiện đại

Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM, Phó trưởng Ban Tổ chức phụ trách chuyên môn trọng tài giải, cho rằng, không chỉ kế thừa uy tín của Tiền Phong Marathon, giải còn mở ra một chuẩn mực tổ chức mới, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao hiện đại và thúc đẩy thể thao quần chúng trên phạm vi cả nước.

report Gắn bó mật thiết với TPHCM

Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết, những năm gần đây, báo Tiền Phong gắn bó mật thiết với TPHCM không chỉ qua các hoạt động xã hội như Chủ nhật Đỏ, Giải Golf “Non sông một dải”, Giải Vô địch Pickleball Việt Nam…, mà còn thông qua việc lan tỏa thông điệp tích cực của thành phố đến bạn đọc, đoàn viên thanh niên và sinh viên cả nước.

Đại diện ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đánh giá cao tinh thần của Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, khi vừa đáp ứng nhu cầu thi đấu của vận động viên chuyên nghiệp và phong trào, vừa góp phần cổ vũ lối sống lành mạnh cho cộng đồng. “Giải không chỉ phục vụ vận động viên mà còn cổ động thêm tinh thần sống xanh, sống đẹp, sống vui, sống khỏe trên địa bàn TPHCM”.

Nhà tài trợ Kim cương và Dinh Dưỡng: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

Nhà tài trợ Đồng hành: Nhãn hàng Revive, Công ty CP Thương mại Satori; Nhãn hàng Nestlé Milo; Công ty TNHH Vinamika Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại Skechers Việt Nam; Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc; Công ty CP Bibica; Công ty CP Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam; Công ty CP Across Việt Nam; Công ty TNHH Life Up; Công ty TNHH Hes Pharma - Nhãn hàng Udaqua Gel; Công ty TNHH sản xuất thương mại GOYA; Công ty TNHH Bao bì Phúc Thịnh; Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu Khí; Trường Đại học Ngân hàng TPHCM; Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Bảo trợ Y tế: Bệnh viện Quân y 175.

photo Lịch trình sự kiện
598650504-122109081279106506-2112063974106501400-n.jpg
Nhóm phóng viên
#Tiền Phong Half Marathon #Tiền Phong Marathon #Half Marathon #Giải Tiền Phong Marathon #Marathon #TPHCM #Khu đô thị Vạn Phúc #Hành trình Xanh

