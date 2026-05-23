Tiệm Yến Nha Trang – Khát vọng đưa yến sào Khánh Hòa trở thành dấu ấn ẩm thực du lịch Việt Nam

Từ lâu, yến sào Khánh Hòa được xem là niềm tự hào của vùng biển Nam Trung Bộ – một sản vật quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Nhưng làm thế nào để đặc sản ấy không chỉ dừng lại ở giá trị dinh dưỡng, mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa – du lịch mang đậm dấu ấn Việt Nam?

Mang tinh thần tiên phong, Tiệm Yến lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt: biến tổ yến thành trải nghiệm ẩm thực gần gũi, sáng tạo và dễ tiếp cận hơn với đời sống hiện đại. Không còn là món ăn “xa xỉ khó thử”, yến sào tại Tiệm được thổi vào một diện mạo mới thông qua hàng loạt món ăn độc đáo, vừa đẹp mắt vừa hợp khẩu vị với nhiều thế hệ.

Ẩn sau mỗi món ăn là mong muốn kể lại câu chuyện của yến sào Việt Nam theo cách gần gũi hơn – về sự trân quý thiên nhiên, về nét đẹp văn hóa địa phương và về tình yêu dành cho sức khỏe gia đình.

Điều đặc biệt là mô hình này không chỉ thu hút khách Việt mà còn tạo nên sự tò mò lớn với du khách quốc tế. Nhiều du khách Hàn Quốc, Trung Quốc hay châu Âu trước đây gần như chưa từng thử tổ yến, nhưng sau khi trải nghiệm tại Tiệm Yến lại trở thành những người chủ động giới thiệu nơi này trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội nước ngoài.

Từ một món ăn mang tính truyền thống, yến sào đang dần trở thành “điểm chạm văn hóa” giúp du khách hiểu hơn về Việt Nam thông qua ẩm thực.

Du khách nước ngoài thưởng thức các món ăn tại Tiệm Yến

Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch hiện đại, Tiệm Yến không chọn chạy theo xu hướng ngắn hạn. Thương hiệu kiên trì với mục tiêu dài hơi: nâng tầm giá trị yến sào Khánh Hòa bằng sự sáng tạo, chỉn chu và lòng tự hào với đặc sản quê hương.

Không chỉ là một nhà hàng chuyên món Yến tại Nha Trang, Tiệm Yến đã mở rộng thêm nhiều chi nhánh ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và đang từng bước trở thành cầu nối đưa đặc sản Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế — để mỗi du khách khi nhắc về Nha Trang, không chỉ nhớ biển đẹp, mà còn nhớ về một hương vị rất riêng mang tên yến sào Khánh Hoà.