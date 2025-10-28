Thúy Diễm - Syni Trang đối đầu, mỹ nam "Mưa Đỏ" hóa chàng khờ trong phim mới

HHTO - Phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” ra mắt trailer và poster chính thức, hé lộ mâu thuẫn tột độ của cha con NSƯT Hữu Châu: câu chuyện “cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó” xưa nhưng không cũ.

Khung cảnh miền Tây xanh mướt mắt cùng xóm Hai Cây Dzú không thiếu tiếng cười chiếm trọn sự chú ý trong nửa đầu trailer, thông qua lời giới thiệu của ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) - chủ quán cà phê của xóm. Đây cũng là nơi tụ tập ưa thích của mọi người trong xóm, không chỉ vì những ly cà phê thơm nức mũi, mà còn là để bà Hai Hành (NSND Hồng Vân) - người yêu cũ ông Sáu từ mấy chục năm trước trổ tài làm mai, nơi hai đứa Tí và Mèo siêng năng ham học hay thằng Khang “khùng” (Đình Khang) ghé chơi mỗi ngày...

Mà sức sống của ông Sáu Sếu lại dựa vào niềm tự hào dành cho đứa con trai duy nhất của mình là Út Tửng (Trương Minh Thảo). Vợ mất sớm, ông một mình nuôi Út Tửng học Đại học rồi làm kỹ sư ở thành phố. Chỉ còn một chuyện thành gia lập thất cho Út nữa thôi là ông mãn nguyện.

Vì vậy mà trong đám giỗ mẹ, Út Tửng hoảng hồn vì không khác gì đám coi mắt dành riêng cho anh với đủ đối tượng “trời ơi đất hỡi”. Những chiếc tráp cưới chứa đựng hạnh phúc nay trở thành màn “trap cưới” lịch sử: Cha anh tự ý quyết định tổ chức lễ xem mắt mà anh chẳng hay biết gì.

Sự gắn bó của cả xóm, xem nhau như gia đình cũng đem lại mặt trái, khi ông Sáu không khỏi bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào, rằng mình “vô phước” nên con trai mới mê thành phố mà “mất tình nghĩa”. Bất ngờ mở ra một cú sốc lớn cho ông khi lên Sài Gòn thăm con: một đứa trẻ, và một người phụ nữ hiện diện trong căn phòng trọ lụp xụp của đứa con trai mà ông hết mực tự hào.

Gương mặt vừa ngạc nhiên vừa tủi hờn của Thuý Diễm chỉ xuất hiện trong một cảnh duy nhất trong trailer khiến người xem đặt dấu chấm hỏi: khác với bộ ảnh cưới đeo vàng trĩu cổ, lẽ nào chuyện tình giữa cô và Út Tửng lại có một ngã rẽ khác? Liệu sẽ có một cuộc chiến giữa hai nàng dâu: một bên là tình yêu của Út, một bên là dâu hiền lý tưởng do ông Sáu chọn, như trong poster của bộ phim?

Ngoài ra, dường như ông Sáu còn một nỗi niềm riêng đằng sau việc ép con lấy vợ cho bằng được. Ông tâm sự trước mộ người vợ quá cố, tiết lộ một bí mật: “Bệnh của tui chắc cũng theo bà sớm thôi”. Giọng hát da diết của Quốc Thiên vang lên như thay cho những tâm sự mãi chẳng được mở lời của ông Sáu Sếu...

Cưới Vợ Cho Cha - dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm hứa hẹn đem miền Tây hào sảng lên màn ảnh rộng thật sống động, cùng câu chuyện chạm đến trái tim như một cầu nối giữa hai thế hệ, để từng người tìm thấy tiếng lòng của mình và thấu hiểu hơn cho đối phương.