Thủ tướng: Bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu

TPO - Nêu phương châm 14 chữ: "Bản lĩnh; mưu trí; dũng cảm; mắt sáng, tai thính; nhân văn; vì dân", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có an ninh trật tự, có an toàn, an dân tại cơ sở.

Phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa

Chiều 12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

1211ttgca2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP.

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ thời điểm chính thức thành lập và đồng loạt ra mắt trên phạm vi cả nước (1/7/2024) đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng phát triển với hơn 86.000 tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập, hơn 276.000 thành viên tham gia.

Lực lượng đã cung cấp trên 141.000 tin báo liên quan đến an ninh, trật tự gần 91.000 vụ việc; thực hiện gần 787.000 lượt tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự và tham gia hỗ trợ xây dựng hơn 17.000 mô hình, điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đặc biệt, trong thiên tai, lũ lụt, hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không quản hiểm nguy, gác lại gian khó của bản thân, cùng chính quyền địa phương và Công an xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà", đến từng khu dân cư bị cô lập để hỗ trợ, di dời người dân...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng về việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc tại cơ sở.

Thủ tướng đánh giá, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, việc triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bước đầu đạt được những kết quả rất đáng trân trọng.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã góp phần vào nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình và phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa; hỗ trợ tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vì dân, gần dân, sát dân, hiểu dân

Thủ tướng đánh giá, những kết quả đạt được sau một năm triển khai lực lượng đã đóng góp vào sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 8% so với cùng kỳ…

1211ttgca.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: VGP.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục thống nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng này; xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vì dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, chăm lo cho dân, tham gia hòa giải, mâu thuẫn, gìn đoàn kết nội bộ, không để hình thành những điểm nóng về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở; tiếp tục thể hiện vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng qua 80 năm trưởng thành.

Nêu phương châm 14 chữ với lực lượng: "Bản lĩnh; mưu trí; dũng cảm; mắt sáng; tai thính; nhân văn; vì dân", Thủ tướng khẳng định bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có an ninh trật tự, có an toàn, an dân tại cơ sở.

Luân Dũng
