Thủ tướng chỉ đạo về đề xuất doanh nghiệp tư nhân làm dự án quan trọng

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu các đề xuất của doanh nghiệp tư nhân về tham gia vào các dự án lớn, quan trọng quốc gia; tạo điều kiện triển khai các dự án khả thi, sớm đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng đất nước.

Ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thông báo nêu rõ, thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn 2 tháng trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 68.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực để tổ chức thực hiện; quyết liệt chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68 đã đề ra bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu các đề xuất của doanh nghiệp tư nhân về tham gia vào các dự án lớn, quan trọng quốc gia; tạo điều kiện triển khai các dự án khả thi, sớm đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng đất nước, trong đó lưu ý giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng như nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc giao việc, đặt hàng cho các doanh nghiệp nhưng không để xảy ra buông lỏng quản lý, tiêu cực, kiểm soát không để phát sinh các thủ tục hành chính.

Nghị định hỗ trợ lãi suất 2% trình trong tháng 11

Bộ Tài chính được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2025: Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG); các Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn; Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành; Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong…

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về đất đai kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định về quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12/2025. Bộ này cũng được giao trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) trong tháng 11/2025.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ trong tháng 11 Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) thông qua các ngân hàng thương mại.