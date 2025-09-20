Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiệu Tử Hằng xuất hiện trong show 'Nhất lộ phồn hoa 2' gây choáng ngợp với 'visual đỉnh nóc con nhà nòi'

Linh Vân
SVO - Show tạp kỹ 'Nhất lộ phồn hoa 2' gây xôn xao, với tin tức đã khởi quay, cùng dàn diễn viên chính được công bố. Cư dân mạng tràn ngập bình luận trước sự xuất hiện của Thiệu Tử Hằng, con trai Thiệu Binh.

Con trai của Thiệu Binh gây xốn xang người hâm mộ khi xuất hiện tham gia ghi hình cho Nhất lộ phồn hoa 2. Vẻ ngoài đẹp trai của Thiệu Tử Hằng được cho là thừa hưởng hoàn hảo vẻ ngoài siêu sao của mẹ là Trương Bồi, một diễn viên trong Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh.

Nhất lộ phồn hoa là chương trình tạp kỹ du lịch ngoài trời với concept tỷ đệ du lịch cùng nhau. Theo đó, một đoàn du lịch gồm những "tỷ tỷ" giàu kinh nghiệm và có sức ảnh hưởng đi cùng với hai "đệ đệ" trẻ trung, tạo nên một hành trình "theo đuổi thời gian".

Dàn 'tỷ tỷ' mùa hai là sự xuất hiện của 5 'nữ hoàng' điện ảnh: Lưu Hiểu Khánh, Hà Thế Phi, Lưu Gia Linh, Ninh Tịnh và Trương Bá Chi. Lưu Hiểu Khánh xuất hiện quyến rũ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Hà Thế Phi vẫn điềm tĩnh và nghiêm nghị như mọi khi, còn Lưu Gia Linh thì thanh lịch mà sắc sảo.

img-8880.jpg

Sự kết hợp giữa nét thanh lịch lạnh lùng và tinh thần phóng khoáng của Ninh Tịnh cũng rất bắt mắt. Trương Bá Chi vẫn giữ được nét đẹp cổ điển. Dù thời gian đã để lại dấu ấn trên khuôn mặt, nhưng vẻ tự tin của cô vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từng cử chỉ của họ đều thu hút ống kính.

Ngoài 5 tỷ tỷ thì 2 đệ đệ cũng thu hút sự chú ý đáng kể là Thiệu Tử Hằng và Kha Thuần.

img-8881.jpg

Trẻ trung và đầy tiềm năng, cùng với vẻ ngoài nổi bật, những lần xuất hiện của Thiệu Tử Hằng đều là tâm điểm của sự chú ý. Hầu hết thời gian, anh đều diện trang phục thường ngày gọn gàng, lịch sự, đơn giản nhưng vẫn vừa vặn và phù hợp.

img-8882.jpg

Trước ống kính, nụ cười của anh ấy thật chân thật. Khuôn mặt trẻ trung toát lên năng lượng tươi trẻ, và vóc dáng biểu tượng của anh ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Khán giả đang suy đoán, liệu Thiệu Tử Hằng có phải là "tâm điểm bàn tán" của mùa giải năm nay hay không? Với sự mong đợi từ những bức ảnh rò rỉ, hãy cùng nhìn cận cảnh chàng trai trẻ điển trai này:

img-8883.jpg

Thiệu Tử Hằng sở hữu sống mũi cao, đường viền hàm rõ nét và khuôn mặt sắc sảo, khiến người hâm mộ say đắm bởi vẻ điển trai của mình. Ngoại hình, khí chất và hình tượng của anh thực sự là sự kế thừa hoàn hảo từ gen của mẹ.

img-8884.jpg

Cả ảnh chính diện lẫn ảnh nghiêng đều cho thấy vẻ ngoài lai giữa các dòng máu của anh, một điều hiếm thấy ở các thần tượng cùng độ tuổi.

img-8885.jpg
img-8886.jpg

Mỗi bước đi của anh đều gợi lên sự cứng rắn của cha anh, Thiệu Binh và sự tao nhã, điềm tĩnh của mẹ anh. Phong cách của Thiệu Tử Hằng tươi mới và trẻ trung, nhưng không hề trẻ con.

img-8887.jpg
img-8888.jpg

Vẻ đẹp trai của Thiệu Hằng không phải kiểu cười "tạo dáng" chỉ có thể xuất hiện khi nhìn thẳng, đó là một khuôn mặt hoàn hảo có thể được bắt trọn từ mọi góc độ và trong mọi điều kiện ánh sáng.

img-8889.jpg
img-8890.jpg

Đây không phải lần đầu tiên Thiệu Tử Hằng thu hút sự chú ý của công chúng nhờ vẻ ngoài điển trai. Ngay sau khi ra mắt, anh đã thu hút sự chú ý với tiềm năng to lớn và thể hiện sự chăm chỉ phi thường. Thiệu Tử Hằng lớn lên trong một gia đình có truyền thống diễn xuất, điều này giúp anh tiếp xúc với nghệ thuật, sân khấu và máy quay nhiều hơn hầu hết những đứa trẻ khác. Thiệu Tử Hằng đã được đào tạo 4 năm tại một công ty đào tạo của Hàn Quốc, một nền tảng mà anh đã vun đắp cho ca hát và vũ đạo.

img-8891.jpg
img-8892.jpg
img-8896.jpg

Ưu điểm ngoại hình, cảm quan máy quay và thần thái là chìa khóa thành công, nhưng điều thực sự chinh phục khán giả và duy trì sự nổi tiếng cũng như danh tiếng của họ chính là sự chân thực và sống động trong phim. Nếu Thiệu Tử Hằng có thể chinh phục người hâm mộ bằng những phẩm chất nội tại và cá tính của mình trong phim, tên tuổi của anh sẽ nhanh chóng nổi tiếng.

img-8898.jpg
