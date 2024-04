THẾ GIỚI 24H: Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán về liên lạc quân sự

TPO - Mỹ và Trung Quốc vừa tổ chức các cuộc đàm phán về liên lạc quân sự lần đầu tiên sau hơn 2 năm.

Trong tuyên bố ngày 5/4, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ (INDOPACOM) cho biết các đại diện quân sự của Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành cuộc đàm phán Nhóm công tác về Thỏa thuận Tham vấn quân sự hàng hải ở Hawaii (Mỹ) từ ngày 2 - 4/4 vừa qua.Đây là cuộc đàm phán đầu tiên về liên lạc quân sự giữa hai nước kể từ cuộc đàm phán trực tuyến vào cuối năm 2021. INDOPACOM cho biết trong các cuộc đàm phán tuần này, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã xem xét các sự kiện liên quan đến an toàn trong năm qua và thảo luận việc duy trì tính chuyên nghiệp và an toàn trong hoạt động hàng hải và hàng không.

Nga tuyên bố trả đũa Ukraine quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine để trả đũa việc quân Kiev âm mưu phá hoại các cơ sở dầu khí và năng lượng Nga. Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 31/3 - 5/4, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công lớn bằng vũ khí trên không và trên bộ tầm xa, có độ chính xác cao cũng như các máy bay không người lái (UAV) nhằm đáp trả Kiev.

Nga bắt giữ nghi phạm thứ 11 trong vụ tấn công khủng bố Moskva. RT đưa tin, ngày 5/4 (giờ địa phương), Tòa án hình sự quận Basmanny ở Moskva (Nga) tuyên bố đã bắt giữ nghi phạm thứ 11 liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 23/3 tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall. Nghi phạm này được xác định là Muhammad Zoir Sharipzoda, người Tajikistan, bị buộc tội thực hiện hành động khủng bố chết người. Tuy nhiên, nhà chức trách không đề cập đến vai trò chính xác của Sharipzoda trong cuộc tấn công khủng bố.

Mỹ cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel. Mỹ cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel sau cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với CNN ngày 5/4. Phát biểu về nguy cơ xung đột lớn giữa Israel và Iran, ông Kirby nêu rõ: “Chúng tôi rất lo ngại [về kịch bản này]. Trên thực tế, một trong những điều mà các nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran đang nói đến là mối đe dọa rất công khai và rất thực tế này của Tehran đối với Israel”.

Mỹ đe dọa thay đổi chính sách nếu Israel không bảo vệ dân thường ở Gaza. Liên quan đến cuộc xung đột Israel – Hamas. Sau "cuộc tập kích nhầm" của Israel khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ thay đổi chính sách nếu Israel không thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường. Đây là lần đầu tiên Washington tìm cách tận dụng viện trợ để tác động đến hành vi quân sự của Israel.

NATO bất đồng về quỹ hỗ trợ cho Ukraine. Đề xuất lập Quỹ quân sự 100 tỷ euro để hỗ trợ quân đội Ukraine trong vòng 5 năm tới được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra với mục tiêu tạo nguồn hỗ trợ quân sự lâu dài, sẵn có và đáng tin cậy cho Ukraine. Đề xuất mới này đã nhận được một số phản hồi tích cực từ các thành viên. Tuy nhiên, vẫn có nhiều thành viên NATO cũng không hào hứng với đề xuất này, chẳng hạn như Hungary. Nước này cho rằng việc lập quỹ 100 tỷ euro sẽ khiến ngân sách quốc phòng của nước này tăng thêm 10 tỷ euro và Hungary không thể dùng tiền thuế của người dân phục vụ cho một quyết định có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột.

Động đất mạnh tấn công Thành phố New York. Một trận động đất mạnh 4,8 độ richter đã xảy ra gần Thành phố New York vào sáng thứ Sáu (5/4), theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết. Động đất đã làm rung chuyển các tòa nhà, gồm cả trụ sở của Liên hợp quốc. Tâm chấn của trận động đất nằm ở Tewksbury thuộc bang New Jersey, cách bang New York khoảng 64 km về phía tây. USGS cho biết nó xảy ra ngay sau 10:20 sáng thứ Sáu giờ địa phương ở độ sâu 4,7 km.

Thủ tướng Iceland từ chức. Truyền thông Iceland ngày 5/4 cho biết Thủ tướng nước này Katrin Jakobsdottir đã thông báo kế hoạch từ chức thủ tướng và tham gia tranh cử tổng thống.

Israel mở lại cửa khẩu vào Gaza. Trước sự kêu gọi nhiều ngày qua từ cộng đồng quốc tế, Chính phủ Israel ngày 5/4 đã quyết định mở lại cửa khẩu Erez vào phía Bắc Dải Gaza, đồng thời cho sử dụng tạm thời cảng Ashdod ở miền Nam nước này để tăng cường viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Đánh bom gây thương vong tại một văn phòng nhập cư ở Myanmar. Ngày 5/4, ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương khi bom nổ tại một văn phòng phụ trách vấn đề nhập cư ở thành phố Mandalay, miền Trung Myanmar. Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa (giờ địa phương). Chín người bị thương trong vụ nổ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên 2 người trong số này đã không qua khỏi trong quá trình điều trị.